الطالبي: “ضحية الوضع الحالي للتعليم هو التلميذ والأسرة”
اعتبر رئيس مجلس النواب، والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، أن ضحية الوضع الحالي للتعليم هو التلميذ والأسرة.
وذكر العلمي خلال استضافته في برنامج “نقطة الى السطر”، أن تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، أبرز أن التعليم من بين أسباب الاختلالات ببلادنا، مستشهدا بما حققه التعليم في كل من كوريا الجنوبية ورواندا، مشددا على أن الحوار هو الحل من أجل الإصلاح.
وناشد العلمي، الأساتذة لإيقاف الاضرابات والجلوعلى طاولة الحوار، معتبرا أنهم مسؤولين عن مستقبل التلاميذ والأسر.
وفي نفس السياق، شدد القيادي التجمعي، على أن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ربط الواجب بالمسؤولية، مشيرا أن هذا الإطار القانوني يحمل في طياته التحفيز أكثر من العقوبة مقارنة مع النص السابق.
وجدد التأكيد على أن الإشارات الإيجابية من الحكومة للحوار بغية تجويد النظام الأساسي، موجودة دائما، لكن المقاربات تختلف، متسائلا هل الرفض يطال كل مضامين النظام الأساسي أم بعضها؟ مضيفا أنه إذا كان الرفض كليا فإن هذا يعني ان سنتين من الحوار الاجتماعي كانت مبنية على الخطأ. وفق قوله
23 تعليقات
على الحكومة أن تحل مشكلة الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ..
التعليم في المغرب على صفيح ساخن..
على وزير التربية والتعليم الجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية النقاط المختلف عليها مع الأساتذة..
كل التضامن مع رجال ونساء التعليم في محنتهم ..
ضحية الاولى هي الدولة حيث ستنتج جيل جاهلا لا يملك اي قيم الانسانية او غادي اتلاقا مع ولدك غادي افرشخوا حيث دولة معلماتوش قيم التعليم و التعلم
الضحية هم التلاميذ وأولياء أمورهم..
إذا لم يتم اعتبار رجال ونساء التعليم ضحايا هم أيضا ، فإنهم بدورهم أسر وأبناءهم وبناتهم تلاميذ وتلميذات في المدرسة العمومية
مشكل الإضراب المفتوح لرجال ونساء التعليم لا يفضي إلى أي حل الا مع الوزارة المعنية التي عليها أن تعالج الوضع ..
يجب إنصاف الأساتذة المضربين ..
غرد خارج السرب
الخطأ الكبير هو وضع امثالك في مناصب المسؤولية سيأتي يوما نحاسبكم فالدنيا قبل أن تحاسبوا فالاخرة
من الاحسن ان تسكت والا سترجم بالحجارة
أين هي وعودكم الانتخابية يا اقسح وجه وأكبر صنطيحة في المغرب
وهل يمكن لأي عاق أن يسمع كلام شخص عليه تهم بالفساد وعدم تسديد ما في ذمته للدولة. وكيف له أن يتحدث عن نظام لم يقرأه أصلا وذا ما قاله بلسانه في البرنامج الذي تتحدثون عنه. وأي برنامج صحفي يحترم نفسهه لابد أن يستضيف. كل الأطراف
حسبي الله ونعم الوكيل وتحية إجلال واحترام وتقدير لكل الأساتذة اصحاب مهنة المتاعب بكل مافي الكلمة من معنى اه ثم اه ثم اه لو تم تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
الطالبی ما عرف والو وما صالح لوالو
المسؤول عن الفشل هي الدولة و سياساتكم المجحفة اتجاه الأستاذ و التلميذ على حد سواء.لو كان ربط تلمسؤولية بالمحاسبة لكان مكانكم الطبيعي هو السجن…خلينا نسكتو..ما عندكم الوجه لي يحشم
اليوم عمل بدون حساب، وغدا حساب بدون عمل.
انا استاذ لدي عائلة كذلك.
3 أبناء في المدرسة العمومية.
و الضحية الكبرى هو مغرب الغد لان اجيال الغد حرمت اليوم من التكوين و التعليم
ضحية الوضع الحالي للمواطن المغربي الفقير و المقهور هو نتا و أمثالك و لي شادين المناصب بحالك…..الله يغبر ليكم الشقف من كبيركم تال صغيركم