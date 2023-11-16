الطالبي: “ضحية الوضع الحالي للتعليم هو التلميذ والأسرة”

هبة بريس - الرباط

اعتبر رئيس مجلس النواب، والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، أن ضحية الوضع الحالي للتعليم هو التلميذ والأسرة.

وذكر العلمي خلال استضافته في برنامج “نقطة الى السطر”، أن تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، أبرز أن التعليم من بين أسباب الاختلالات ببلادنا، مستشهدا بما حققه التعليم في كل من كوريا الجنوبية ورواندا، مشددا على أن الحوار هو الحل من أجل الإصلاح.

وناشد العلمي، الأساتذة لإيقاف الاضرابات والجلوعلى طاولة الحوار، معتبرا أنهم مسؤولين عن مستقبل التلاميذ والأسر.

وفي نفس السياق، شدد القيادي التجمعي، على أن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ربط الواجب بالمسؤولية، مشيرا أن هذا ‏الإطار القانوني يحمل في طياته التحفيز أكثر من العقوبة مقارنة مع النص السابق.

وجدد التأكيد على أن الإشارات الإيجابية من الحكومة للحوار بغية تجويد النظام الأساسي، موجودة دائما، لكن المقاربات تختلف، متسائلا هل الرفض يطال كل مضامين النظام الأساسي أم بعضها؟ مضيفا أنه إذا كان الرفض كليا فإن هذا يعني ان سنتين من الحوار الاجتماعي كانت مبنية على الخطأ. وفق قوله

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