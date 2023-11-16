الجامعة تهنئ سيدات سبورتينغ الدار البيضاء على إنجازهن التاريخي

الجامعة تهنئ سيدات سبورتينغ الدار البيضاء على إنجازهن التاريخي

2023-11-16 / 09:32
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تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري بتهنئة فريق سبورتينغ الدار البيضاء لكرة القدم النسوية، بعد تأهله التاريخي لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الذي تستضيفه كوت ديفوار.

وجاء تأهل سبورتينغ الدار البيضاء بعد فوزه في نصف نهائي المسابقة على فريق داركو الغاني بضربات الجزاء الترجيحية (3-2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2).

وسيواجه ممثل المغرب في المباراة النهائية فريق صان داونز الجنوب أفريقي يوم الأحد القادم، بعدما تأهل لهذا الدور على حساب حامل اللقب الجيش الملكي.

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