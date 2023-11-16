طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-11-16 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية العامة، بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات وذلك خلال الليل والصباح.

وسيكون الطقس حارا نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية وسوس ووسط البلاد، كما سيلاحظ تشكل ضباب محلي فوق السواحل، فضلا عن كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى، بالسواحل الجنوبية والواجهة المتوسطية.

ويرتقب أن يكون الطقس مستقرا مع سماء صافية أو قليلة السحب في مجموع أرجاء المملكة، مع تتناثر حبات من الغبار محليا داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 23 درجة بالجنوب والسهول الوسطى، وما بين 11 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الرباط وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.

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