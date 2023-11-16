سيدات سبورتينغ البيضاء تحققن تأهل تاريخي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

حققت سيدات سبورتينغ الدار البيضاء تأهلا تاريخيا لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتصارهن على أمبيم داركوا الغيني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدفين في كل شبكة.

وصنع النادي المغربي التاريخ عقب بلوغه المشهد الختامي، في أول له، ليعوض فشل حامل اللقب الجيش الملكي في بلوغ النهائي بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وعرفت المباراة تألقا لافتا لحارسة المرمى إيمان عبد الأحد بعدما أبعدت الخطورة عن شباكها في أكثر من مناسبة، قبل أن تواصل تصدياتها في ركلات الترجيح وتساهم في بلوغ سبورتينغ النهائي.

وسيواجه النادي المغربي في دور النهائي نظيره الجنوب أفريقي ماميلودي صن داونز، يوم الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المغربي.

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