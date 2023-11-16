سيدات سبورتينغ البيضاء تحققن تأهل تاريخي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

سيدات سبورتينغ البيضاء تحققن تأهل تاريخي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

2023-11-16 / 00:12
0

حققت سيدات سبورتينغ الدار البيضاء تأهلا تاريخيا لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتصارهن على أمبيم داركوا الغيني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدفين في كل شبكة.

وصنع النادي المغربي التاريخ عقب بلوغه المشهد الختامي، في أول له، ليعوض فشل حامل اللقب الجيش الملكي في بلوغ النهائي بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وعرفت المباراة تألقا لافتا لحارسة المرمى إيمان عبد الأحد بعدما أبعدت الخطورة عن شباكها في أكثر من مناسبة، قبل أن تواصل تصدياتها في ركلات الترجيح وتساهم في بلوغ سبورتينغ النهائي.

وسيواجه النادي المغربي في دور النهائي نظيره الجنوب أفريقي ماميلودي صن داونز، يوم الأحد المقبل، في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” سيدات الجيش الملكي” ينهزمن أمام “صن داونز” في نصف نهائي دوري الأبطال

” سيدات الجيش الملكي” ينهزمن أمام “صن داونز” في…

2023-11-15 / 19:59
Photo of مونديال الفتيان.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد إندونيسيا والقنوات الناقلة

مونديال الفتيان.. موعد مباراة المنتخب المغربي ضد إندونيسيا والقنوات…

2023-11-15 / 19:04
Photo of الركراكي يحذر لاعبي المنتخب المغربي قبل مواجهة تنزانيا في تصفيات المونديال

الركراكي يحذر لاعبي المنتخب المغربي قبل مواجهة تنزانيا في…

2023-11-15 / 16:50
Photo of الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة “يورو 2024”

الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة “يورو 2024”

2023-11-15 / 15:59
Photo of المنتخب المغربي يحقق فوزا “قاتلا” أمام الجزائر في دوري شمال أفريقيا

المنتخب المغربي يحقق فوزا “قاتلا” أمام الجزائر في دوري…

2023-11-15 / 15:55
Photo of سيدات الجيش الملكي تواجهن صان داونز وعينهن على بلوغ نهائي دوري الأبطال

سيدات الجيش الملكي تواجهن صان داونز وعينهن على بلوغ…

2023-11-15 / 12:29
Photo of المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ينهزم أمام نظيره الموريتاني

المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ينهزم أمام نظيره الموريتاني

2023-11-15 / 10:54
Photo of بعد اختطافه لمدة 12 يوما.. لويس دياز يلتقي مع والده لأول مرة

بعد اختطافه لمدة 12 يوما.. لويس دياز يلتقي مع…

2023-11-14 / 22:02
Photo of أخوماش: “تمنيت دائما اللعب للمنتخب المغربي والمدرب ساعدني كثيرا”

أخوماش: “تمنيت دائما اللعب للمنتخب المغربي والمدرب ساعدني كثيرا”

2023-11-14 / 19:18
Photo of لاعبان جديدان يعززان قائمة المتتخب المغربي الأولمبي

لاعبان جديدان يعززان قائمة المتتخب المغربي الأولمبي

2023-11-14 / 17:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق