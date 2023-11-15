هتاف خارج جامعة كولومبيا بنيويورك..”كلنا من أجل غزة”

هبة بريس _ متابعة

تظاهر المئات من أعضاء هيئة التدريس والطلبة خارج جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك يوم الأربعاء، وهم يهتفون ويطالبون بإخراج جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، بينما قاطع آخرون قرار إدارة الجامعة بتعليق مجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” ومجموعة “الصوت اليهودي من أجل السلام”.

وقد تمت مشاركة “الاحتجاج الطارئ” على منصة التواصل الاجتماعي إكس (المعروفة بتويتر) من قبل مجموعات مثل WOLPalestine وCUNYPalestine.

وجاء في بيان الدعوة لحضور المظاهرة “كل شيء من أجل غزة في جامعة كولومبيا”. “تضامنًا مع جامعة كولومبيا SJP (طلاب من أجل العدالة في فلسطين) وJVP (الصوت اليهودي من أجل السلام) الذين تم إيقافهم مؤخرًا بشكل غير عادل من قبل إدارة الجامعة.

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