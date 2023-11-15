مدير عام المستشفيات في غزة : طلبنا مساعدة مصر بشأن الخدج ولا رد

2023-11-15 / 23:36
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هبة بريس _ وكالات

قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت، إن “الأطفال الخدج في خطر شديد، وهم بحاجة إلى أدوية ورعاية، قد يفارقون الحياة في أي وقت أو ارتكاب مجزرة في حقهم”، مضيفا: “نتواصل منذ 5 أيام مع الجانب المصري وطلبنا منهم تنسيقا لدخول الأطفال الخدج إلى مصر ولم نحصل منهم على أي رد”.

وتابع مدير عام المستشفيات في غزة، في حديثه لقناة “الجزيرة”، الأربعاء، أنه “اليوم تم تحويل فقط تسعة مرضى إلى مصر، من أصل الآلاف من المرضى الذين ينتظرون، ومئات الكشوفات التي نقوم بإرسالها كل يوم إلى الجانب المصري، ولكن الآلية تسير بطريقة بطيئة، ناهيك على الفلترة التي يقوم بها الاحتلال، إذ يرفض 80 بالمئة من هذه القوائم”.

وأضاف زقوت، الأربعاء، أنه “تم إبلاغ مندوبة الصليب الأحمر بأن جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي”، مؤكدا أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفى الشفاء ودخل إلى قبو المستشفى ولم يجد شيئا”.

وأكد المتحدث نفسه، أن مستشفى الشفاء، هو “مستشفى مدني، ولم تطلق منه أي طلقة على الاحتلال، وليس به أي مسلحين، أو محتجزين؛ وهو شريان الحياة لكل غزة، ولا زلنا نطالب بدخول المساعدات والوقود إلى المستشفى”.

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‫3 تعليقات

  1. ولا رد ولكن أمام الله عز وجل سيردون سيسؤلون وسيردون وسيحاسبون حسابا ليس مثله حساب

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  3. العملاء لا تنتظروا منهم اي مساندة
    لانهم يخافون من اسيادهم الذين صنعوهم ووفروا لهم الحماية

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