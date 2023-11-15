ثلاثة مغاربة ضمن المتوجين بجائزة “سرد الذهب”

2023-11-15 / 22:03
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هبة بريس

فاز ثلاثة مغاربة بجائزة “سرد الذهب” التي أطلقها مركز أبوظبي لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية على المستويات المحلية والعربية والعالمية.

ويتعلق الأمر بالقاص عبدالرحيم سليلي الذي فاز بالجائزة في فرع القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة ،عن قصته “زلزال”، والتي تحكي فاجعة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز مؤخرا، من بداية أعراضه إلى ما تولّد عنه من خلال أحد عشر مقطعا تنساب وتتوالى في عرض المشاعر التي صاحبته عبر التركيز على شخصية الجدة التي توصي الراوي أن يوقظها لصلاة الفجر فلم يتحقق لها أداؤها.

واعتمد الكاتب في قصته لغة مكثفة وذات مسحة شعرية ترصد تفاصيل دقيقة وتنقل التحولات على نحو تدريجي، كما أنها تمزج بين الحدث والمشاعر بطريقة مرهفة تعكس حجم المأساة.

كما فازت بالجائزة في نفس الفرع ،الكاتبة هدى الشماشي عن “مرثية العطر والبحر”، التي هي عبارة عن عن مزاوجة جميلة بين الطرد من الأندلس في الماضي والهجرة السرية إلى إسبانيا في الحاضر ، حيث أرادت المعلمة أن تكتب رواية عن القرية التي انتقلت إليها، فوجدت نفسها تحب شابا يفكر في الهجرة.

وقدمت الكاتبة من خلال “مرثية العطر والبحر” وصفا دقيقا لحياة القرية والانتقال بين التاريخ والحاضر لتقديم نص تتعدد فيه الأصوات وتتجاوز حوار الحب والهجرة والموت عبر تقنية موفقة في تقديم عوالم متناقضة.

وفي فرع الرواة فازت بالجائزة المؤلفة نجيمة طايطاي غزالي ، التي استطاعت أن تحافظ في روايتها للحكايات الموروثة على لغة الحكاية الأصلية، وتقدمها بأسلوب يعتمد التشويق الذي يتلاءم مع أجواء الحكاية، مما يجعل طريقة أدائها واختيارها للحكايات دليلا على الحرص على الحفاظ على هذا التراث، وتقديمه بشكل جديد وعصري يستجيب للمتلقي المعاصر.

وتعتزم اللجنة المنظمة للجائزة تنظيم حفل تكريم خاص للفائزين يوم الأربعاء سادس دجنبر المقبل، وذلك تزامنا مع فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب.

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