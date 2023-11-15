أخنوش يجري محادثات مع زعيم حزب الشعب الأوروبي (PPE)

هبة بريس

أجرى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، محادثات عبر تقنية الفيديو، مع زعيم حزب الشعب الأوروبي (PPE)، مانفريد فيبر.

وشكلت هذه المحادثات الغنية والمثمرة، وفق بلاغ لحزب الأحرار، فرصة لتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، القائمة على حوار سياسي منتظم ومتنوع، وعلاقات اقتصادية مهيكلة، فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات وبرامج التعاون التي تشمل عدة مجالات.

كما تمحورت المحادثات يضيف ذات المصدر، حول سبل ضخ دينامية أقوى في العلاقات مع الأحزاب الأوروبية الأعضاء في مجموعة حزب الشعب الأوروبي، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب ومختلف مكونات البرلمان الأوروبي

وجر أثناء هذا اللقاء، استعراض مجموعة من برامج التعاون الاستراتيجي القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

نوه عزيز أخنوش بالشراكة النموذجية القائمة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الشعب الأوروبي، والتي تتضح بشكل جلي في نجاح برامج التعاون بين الطرفين.

ودعا إلى مواصلة ترسيخ هذا الإطار من الشراكة الإيجابية على المستوى السياسي، لتعزيز مناخ الثقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.

من جانبه، أعرب مانفريد فيبر، عن تقديره لمسار التنمية الاستراتيجية في المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وجدد رغبة حزبه في رؤية العلاقات الممتازة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تتطور وتتعزز ديناميتها.

وناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها الوضع في الشرق الأوسط.

وشارك في هذا اللقاء، كل من محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأندري كوفاتشيف، الناطق باسم مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي حول الجوار الجنوبي

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