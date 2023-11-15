بحضور أسماء مغربية لامعة..انطلاق فعاليات المهرجان السينمائي الدولي بغرناطة

نجلاء مزيان: هبة بريس

انطلقت فعاليات المهرجان السينمائي الدولي بغرناطة “premios lorca” يوم أمس الثلاثاء، بحضور عدد من الأسماء اللامعة في الوسط الفني المغربي.

وتميز هذه الدورة، دخول الفيلم المغربي “مطلقات الدار البيضاء” لمخرجه “عهد بنسودة” غمار المنافسة الرسمية،حيث يسلط هذا العمل الضوء على أوضاع النساء المطلقات من خلال تجارب عدة نساء مطلقات، يتعرضن للعديد من المشاكل المختلفة بعد الانفصال.

وعرف الافتتاح حضور كل من الفنانة فرح الفاسي (عضو لجنة تحكيم)،والمخرجين محمد العبداوي،و داوود أولاد السيد، ومدير المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة عبد السلام بوطيب.

وفي سياق متصل، تقاسمت النجمة السينمائية فرح الفاسي مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي صورة توثق تواجدها بالتظاهرة الفنية، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”الأمس كنت ضمن المشاركين واليوم أنا ضمن لجنة تحكيم مهرجان غرناطة .. أكيد المسؤولية كتزيد و لكن في الأخير لا يصح .. إلا الصحيح”.

وجدير بالذكر أن الفنانة المغربية فرح الفاسي حصدت السنة الفارطة جائزة أحسن ممثلة عن فيلم “لامورا” بالمهرجان السينمائي الدولي بغرناطة “premios lorca”.

و نافست الفنانة المغربية عن دورها في “لامورا” كل من إيتانا سانشيز خيخون عن دورها في فيلم “Espinas”، آليخاندرا أونييبا عن دورها في فيلم “Yo Al Volante”، بيلين رويدا عن دورها في فيلم “La Inquilina”، وسارا سالامو عن دورها في فيلم “Quién”.

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