“الهيدروجين الأخضر”.. شراكة استراتيجية بين “فالكون كابيتال الداخلة” و”هيدروجين فرنسا”

هبة بريس _ الرباط

أعلن مشروع “وايت ديونز” (الكثبان البيضاء)، الذي تقوده الشركة المغربية “فالكون كابيتال الداخلة”، عن شراكة استراتيجية مع شركة “هيدروجين فرنسا” (HDF ENERGY)، من أجل إحداث محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قلب جهة الداخلة – وادي الذهب، باستثمار أولي يقدر بـ 2 مليار دولار.

وأفاد بلاغ لـ “فالكون كابيتال الداخلة”، بأن هذا المشروع يندرج في إطار الرؤية الرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل جعل المغرب رائدا عالميا في مجال الطاقة الخضراء.

ويسعى مشروع “وايت ديونز” (الكثبان البيضاء)، الذي يطمح في التموقع كأحد الفاعلين المرجعيين في قطاع الطاقة المتجددة بالمغرب، إلى الاستفادة من 14 عاما من الخبرة التي تتمتع بها المملكة المغربية في مجال الطاقة النظيفة، ومن منظومة مواتية للابتكار والاستثمار.

ومن خلال هذا المشروع، يشكل (الكثبان البيضاء) بداية مغامرة واعدة نحو مستقبل أنظف للطاقة، وأكثر استدامة، مع إنتاج متوقع للهيدروجين بحلول 2030.

وتماشيا مع الرؤية الرائدة والهادفة إلى جعل المغرب فاعلا عالميا رئيسيا في مجال إنتاج الوقود الأخضر، يمثل مشروع “وايت ديونز” (الكثبان البيضاء) مبادرة تؤكد على طموح المملكة.

وفي هذا الإطار، يؤكد مؤسس ورئيس شركة “فالكون كابيتال الداخلة”، مجيد السليماني، على أهمية مشروع “وايت ديونز” (الكثبان البيضاء)، في سياق عرض مغربي في مجال الهيدروجين الأخضر، مستلهما بذلك الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة.

وبالنسبة للسيد السليماني، فإن “وايت ديونز” يجسد قبل كل شيء التفاني في قضية الطاقة الخضراء والالتزام بصناعة مستقبل أنظف وأكثر إشراقًا واستدامة بالنسبة للمغرب.

وأكد أنه “لتنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، خصصنا ما يقرب من عامين كاملين لدراسة الجدوى”، مضيفا أنه “خلال العامين الماضيين، تمكنا من تحديد التصميم الأولي للمشروع بالإضافة إلى التنفيذ المرحلي على مساحة إجمالية متوقعة تبلغ 150.000 هكتار”.

وأوضح أنه تم تحقيق هذا التصميم بشكل خاص بفضل عدد من القياسات وإنجاز دراسة أولية حول الأثر البيئي والاجتماعي، من أجل تحديد المناطق الحساسة التي تضم الحيوانات والنباتات في الجهة.

من جهته، أبرز الرئيس التنفيذي لشركة “HDF ENERGY”، داميان هافارد، أن هذه الشراكة، التي تجمع بين “فالكون كابيتال الداخلة” و”هيدروجين فرنسا” (HDF ENERGY)، ترتكز على تكامل الكفاءات، مشيرا إلى أن “التعاون مع ‘فالكون كابيتال الداخلة’ يمثل تآزرا مثاليا بين بنيتين متكاملتين، مما سيمكن من الحصول، انطلاقا من المغرب، على أحد أكثر إنتاجات الهيدروجين الأخضر تنافسية في العالم”. ولذلك، فإن طموح مشروع “وايت ديونز” هو أن يصبح رمزًا للاستدامة والابتكار.

من جانبه، أكد الشريك الإداري لـ”فالكون كابيتال الداخلة”، أنس بلمامون، على هذه الرغبة موضحا أن “وايت ديونز” (الكثبان البيضاء) يتجاوز بكثير الإطار البسيط لمشروع عادي في مجال الطاقة.

وأشار إلى أنه سيساهم في إعادة تشكيل مستقبل الطاقة الخضراء في المغرب وعلى المستوى الدولي، خاصة وأن الداخلة تتميز برياحها التي يبلغ متوسط سرعتها 10م/ث على ارتفاع 100 متر، مما يضعها ضمن مواقع ‘الفئة 1’ لإنتاج الطاقة الريحية”.

ويجسد مشروع “وايت ديونز” (الكثبان البيضاء)، قبل كل شيء، الطموح الكبير للحصول على أحد أكثر إنتاجات الهيدروجين الأخضر تنافسية في العالم. ومع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاستثنائية التي تتمتع بها جهة الداخلة – وادي الذهب، يهدف المشروع إلى تحقيق قدرة 10 جيغاواط من طاقة الرياح، و7 جيغاواط من الطاقة الكهرو-ضوئية، و8 جيغاواط من طاقة المحللات الكهربائية.

ومن خلال مشروع الكثبان البيضاء، سيحقق عرض المغرب خطوة مهمة، محليا ودوليا، ويفتح الطريق أمام مستقبل واعد في مجال الطاقة المستدامة.

ولتنفيذ هذا المشروع، تعتمد شركة “فالكون كابيتال الداخلة” على خبرة شركة “هيدروجين فرنسا” (HDF ENERGY)، وهي شركة ذات سمعة عالمية ومتخصصة في تطوير البنية التحتية للهيدروجين وتصميم خلايا الوقود القوية.

وتعمل شركة “HDF ENERGY” أيضًا كمطور مشارك للمشروع، مما يعزز مكانة “وايت ديونز” في سعيه لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالي الجودة

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