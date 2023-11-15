هنغاريا تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي وتؤيده بالهيئات الدولية

هبة بريس _ الرباط

جدد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، بيتر زيجارتو، اليوم الأربعاء بالرباط، موقف بلاده الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، و”الذي تؤيده بالهيئات الدولية”.

وعبّر الوزير الهنغاري عن هذا الموقف خلال ندوة صحفية عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وقال بيتر زيجارتو “نحن مقتنعون تماما بأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يمنح الأمل في إيجاد حل لهذا النزاع من خلال احترام قرارات منظمة الأمم المتحدة”، مبرزا أن قضايا الوحدة الترابية واحترام سيادة الدول “تكتسي أهمية خاصة” لدى بلاده.

وشدد الوزير الهنغاري ، في هذا السياق، على أن بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي بالهيئات الدولية، مشيرا على وجه الخصوص إلى الموقف الذي عبرت عنه هنغاريا مؤخرا لدى محكمة الاستئناف الأوروبية بشأن هذه القضية.

وخلص بيتر زيجارتو إلى التأكيد على أن موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي سيبقى ثابتا.

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