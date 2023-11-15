فتح باب ترشيح الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2024

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2024 ستتم حصراً على البوابة الإلكترونية للوزارة (candidaturebac.men.gov.ma)، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية 15 دجنبر المقبل كآخر أجل للترشيح.

وذكر بلاغ للوزارة أن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2024 بصفة “مترشح حر” يخضع لمجموعة من الشروط المتمثلة في إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة؛ والترشح في مسلك لم يسبق الحصول فيه على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة؛ وعدم ورود اسم المترشح ضمن اللائحة الوطنية للغاشين المعنيين بعقوبة الإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا دورة 2024.

ومن بين الشروط أيضا، يضيف المصدر ذاته ، ألا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح؛ وألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفادها لا يمكن الترشيح مجدداً إلا بعد انصرام ثلاث سنوات عن آخر دورة اجتازها المترشح.

ويشترط أيضا التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات (candidaturebac.men.gov.ma) داخل الآجال المحددة لذلك. ويتم هذا التسجيل عبر المراحل التالية: تحميل تطبيق “الهوية الرقمية” على هاتف ذكي؛ واتباع تعليمات التطبيق بخصوص استخدام البطاقة الوطنية للتعريف لملء البطاقة الإلكترونية للترشيح، حيث بمجرد الولوج إلى بوابة “الهوية الرقمية” واستعمال البطاقة الوطنية للتعريف، سيتم استيراد المعطيات الشخصية للمترشح لملء بطاقة الترشيح.

وأشار البلاغ إلى أنه من ضمن الشروط كذلك إتمام التسجيل ببوابة “ترشيحات” مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛ والاحتفاظ بنفس رقم مسار بالنسبة للمترشحين الذين سبق لهم الحصول على شهادة البكالوريا في إحدى الدورات السابقة؛ وإيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 18 دجنبر 2023 على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛ فضلا عن تضمين ملف الترشيح التزاماً مصادقاً على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016

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