مفارقة..أستاذ كَيْوَصَل وَلْدو لْمَدْرسة خاصة و كَيَمْشـِي إِيدِير الإضْراب!!
قال المحلل السياسي ورئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، جواد الشفدي، كلمة له بخصوص اضراب الأساتذة رفضا للنظام الأساسي
وكتب الشفدي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”: “بداية مايمكن ليا إلا نتضامن مع الأساتذة فالمطالب ديالهم المشروعة، وخاص الحكومة تبذل مجهود أكبر وشجاع وتزعم شوية باش يتحل هاد المشكل فأقرب وقت ممكن”.
وبعد أن أعلن تضامنه مع الأساتذة الدف قائلا : “لكن عندي واحد الإشكالية خربقات ليا الخوارزميات ديال التفكير ديالي، غير تخيلو معايا أستاذ تيحط ولدو الصباح فمدرسة خصوصية، وتيمشي يدير إضراب ووقفات احتجاجية، ومن بعد تيعطي جوج حصص فمؤسسة خصوصية، وملي تيسالي تيهز ولدو من المدرسة وتيديه للدار”.
وشدد رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، بالقول: “هادي بوحدها وقفات ليا التفكير”.
وطالب الشفدي والحكومة والأساتذة بتغليب مصلحة التلاميذ وإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية، قائلا: “وا الحكومة.. وا النقابات.. وا الاساتذة.. وا الآباء والأمهات.. وا المغاربة.. ذنب وليدات المغاربة لي ماقراوش هاد العام غادي نتحملوه كاملين.. وربي ماغاديش يسمح لينا ”
60 تعليقات
الوقت ليس للتحدث على كذا مواضيع… كان حري بك التحدث عن وهبي ونزار و أفريقيا اخنوش
الاستاذ اناني يفكر فقط في مصلحته في الاول يقبل باي شيء و هو يعلم بظروف العمل و الاجر ويقبل بكل هذا و يوقع العقد وبعد ذلك يتناسى و يبدء بالمطالبة بالزيادة و الاضراب و لا يبالي بالتلاميذ المهم هو النفوذ فين هما الاساتذة ديال بكري الله يرحمهم
السلام عليكم الدولة كتصرف أموال باهضة على التعليم ومستوى التلاميذ والطلبة مستواهم إلى الحضيض من يتحمل هدا الوضع أين عملكم تجاه اولاد المستقل حسبي الله ونعم الوكيل اتقوا الله في شبابنا
هذا مقال كله عنوانه والغرض منه واضح.
أساتذة ينتهزون الفرص يطالبون بالحقوق على حساب خراب المجتمع .
الأستاذ الذي يسجل أبناءه بالمدارس الخاصة يعني يعترف ضمنيا برداءة جودة التعليم العمومي ويقر بأفضلية المدارس الخاصة على المدارس العمومية…إذا لماذا يفرض متطلبات تحصيلية على تلاميذ المدارس العمومية تفوق طاقتهم الاستيعابية للبرامج المدرسية المعتمدة في التعليم العمومي رديئة الجودة ويلومهم على ضعف أو محدودية تحصيلهم ناعتا إياهم بأقبح الأوصاف والنعوت ومعرضا إياهم لمختلف أشكال الضغوطات والعنف النفسي واللفظي والجسدي بينما يدرس أبنائه بالمدارس الخاصة التي يعتبرها ضمنيا أفضل من المدرسة العمومية ألا يضرب هذا في مصداقيتهم وفي مصداقية التعليم العمومي؟ وماداموا يعتبرون المدارس الخاصة أفضل من المدارس العمومية فلماذا يدعون دفاعهم عن المدرسة العمومية؟ الإجابة أن المعلمين والأساتذة بالتعليم العمومي لايدافعون عن المدرسة العمومية لسواد عيون أبناء الطبقة الفقيرة بل لأن بقاء المدرسة العمومية تعني بقاء الوظيفة العمومية التي تعتبر الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا وفي الأخير لايهم المعلمين والأساتذة سوى مصالحهم الشخصية ويريدون الأفضل لأبنائهم من لحمهم ودمهم ولايكترثون مطلقا لمصالح التلاميذ وأؤكد لكم أن أغلب المعلمين والأساتذة لايضربون أبنائهم ويعتمدون مقاربة ودية وإنسانية في مواكبتهم وتربيتهم بخلاف ضربهم لتلاميذهم بلارحمة ولاشفقة تارة بحجة التربية وتارة أخرى بالتحفيز الدراسي وأما الحقيقة هو إشفاء نزعتهم السادية الاستبدادية في أبناء الناس باستغلال السلطة الاجتماعية على التلاميذ الممنوحة لهم لن يحب المعلم والأستاذ أبدا الخير لأبناء الناس بقدر مايحبه لأبنائه وهنا أختصر المعلم والأستاذ المغربي في جملة واحدة. العدو الجلاد المفروض على كل طالب علم في هذه البلاد السعيدة
وماذا عن الاستاذ المحامي الذي يدرس ابنؤه في كندا وهو يطنز على فقراء المغاربة؟
ب٩ال هاد المنابر الاعلامية ديال الزفت للي وصلات التعليم العمومي للحضيض فينما خطأ شي أستاذ كتنوضو ليه و ما خليتو للآباء للي مساكن ما واعيين ما يقولو
و ها الهدف ديالكم حققتوه .
كيبيع القرد و يضحك على مولاه
شتي الى امتنعو الاساتذة عل انهم يخدمو فالقطاع الخاص وانهم يقريو ولادهم فالقطاع الخاص غتكون ضربة موجعة للقطاع الخاص ولكن المشكل انه الصالير غير كافي كيضطر الاستاذ يقلب على مورد اخر زيد عليها هو خدام ومرتو خدامة خاص شكون يقابل لوليدات بمعنى مكره اخاك
تماما كيف هي مفارقة كيف ااوزير كيطحن المدرسة العمومية وقري ولدو فكندا والطبيب يدير اضراب ويدي ولدو الكلينبك بريفي . …. لا لشيطة الاستاذ راه داير اضراب حتى على مصلحة التلميذ لهو ولدو .
صحافة ااذل والتخلويض كلشي عاق بكم
حيث يعلم جيدا ان التعليم العمومي دمره النظام ، لان النظام يريد من المدرسة العمومية ان تنتج له فقط أيادي عاملة ، انها سياسة الصهاينة ، لذلك الكل يهرب من المدرسة العمومية ، الاحتقان متواصل ولا أظن أن الشعب سيسكت اكثر ،
ولماذا لم تسألوا لماذا الوزير بن موسى علاش كيقري ولادو بالمدارس الخاصة ولا سنانك لوبيا غير على المقهور كثر منكم وشباب اخنوش بعدو المشكل ديال التعليم بزاف عليكم و مقالب الفتنة عندكم قديمة
سوال؛ شحال عكاوك باش نكتب هاذ المنشور؟
راه الدولة هي لي خلقات الخصوصي باش تصيد ليه الناس و كان للاسف الاستاذ بين الضحايا ديالو لهذا فاش يضرك خاطرك سير عند لي خلق المشكل ف الاصل
الاستاذ لا ينكر الوضع السيء للمدرسة العمومية فهو يدافع عنها حتى تصبح الوجهة المفضلة لكل ابناء المغاربة.هل تعلم ان العديد من التلاميذ ينتظرون التسجيل حتى الان لأن الحجرات مكتظة بأكثر من 50تلميذا؟ السياسة المتبعة جعلت من المدرسة العمومية مرتعا للموبقات والسلوكات المشينة ليس للاستاذ يد فيها.أليس من حقه أن يخاف على أولاده؟ علما أن عددا قليلا منهم من يلجأ الى الخصوصي ليس حبا و لكن هروبا من السيء الى الاقل سوءا مضحيا بجزء من اجرته الهزيله تاركا مقعدا للمنتظرين الاكثر حاجة
وما شفتيش هدك لي تيتحكم في الميزانية وهو نفسه هو لي تيبيع لك المازوط ويزيد عليك فالأسعار أو أنا الذباب الإلكتروني أصيب بالسعار
مشكل الاجور يجب أن ينظر اليه من زاوية اكثر شمولية ، يجب المساوات في الاجور بجميع القطاعات مع اعتماد سلم اجور متحرك ، لا يعقل ان الزيادات في الاسعار تضاعفت لمرات ومرات والاجور متوقفة منذ سنين ، بل هناك سلاليم اجور تركها المستعمر الفرنسي.. أما فيما يخص جودة التعليم لي اعتقاد راسخ أن لا أحد له غيرة على هذا الوطن ونلمس هذا في جميع القطاعات نريد 100 نسخة من السيد لقجع و 100 نسخة من السيد الطراب و 100 نسخة … وعاش الملك.
من المفروض ان تمنع المدارس الخصوصية والمصاحات الطبية لان هذين القطاعين هما قطاعين اجتماعين من مسؤولية الدولة ولا يمكن ترك السماسرة يتلابعبون بهما سواء عير حلب المواطن تعليميا او صحيا ها قد خليت ليك مشكل الخوارزمية والتخرميزية
هدا الاستاد لم يرتكب جريمة .اذاكانت المؤسسة الخصوصية توفر مرتب محترم للعاملين فيها ويشتغلون بشكل عادي .اما هدا الاستاد العمومي يجب أن تلتفت اليه الدولة وتحسن راتبه الشهري