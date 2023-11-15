مفارقة..أستاذ كَيْوَصَل وَلْدو لْمَدْرسة خاصة و كَيَمْشـِي إِيدِير الإضْراب!!

هبة بريس / ع عبد الله

قال المحلل السياسي ورئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، جواد الشفدي، كلمة له بخصوص اضراب الأساتذة رفضا للنظام الأساسي

وكتب الشفدي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”: “بداية مايمكن ليا إلا نتضامن مع الأساتذة فالمطالب ديالهم المشروعة، وخاص الحكومة تبذل مجهود أكبر وشجاع وتزعم شوية باش يتحل هاد المشكل فأقرب وقت ممكن”.

وبعد أن أعلن تضامنه مع الأساتذة الدف قائلا : “لكن عندي واحد الإشكالية خربقات ليا الخوارزميات ديال التفكير ديالي، غير تخيلو معايا أستاذ تيحط ولدو الصباح فمدرسة خصوصية، وتيمشي يدير إضراب ووقفات احتجاجية، ومن بعد تيعطي جوج حصص فمؤسسة خصوصية، وملي تيسالي تيهز ولدو من المدرسة وتيديه للدار”.

وشدد رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، بالقول: “هادي بوحدها وقفات ليا التفكير”.

وطالب الشفدي والحكومة والأساتذة بتغليب مصلحة التلاميذ وإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية، قائلا: “وا الحكومة.. وا النقابات.. وا الاساتذة.. وا الآباء والأمهات.. وا المغاربة.. ذنب وليدات المغاربة لي ماقراوش هاد العام غادي نتحملوه كاملين.. وربي ماغاديش يسمح لينا ”

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