مفارقة..أستاذ كَيْوَصَل وَلْدو لْمَدْرسة خاصة و كَيَمْشـِي إِيدِير الإضْراب!!
قال المحلل السياسي ورئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، جواد الشفدي، كلمة له بخصوص اضراب الأساتذة رفضا للنظام الأساسي
وكتب الشفدي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”: “بداية مايمكن ليا إلا نتضامن مع الأساتذة فالمطالب ديالهم المشروعة، وخاص الحكومة تبذل مجهود أكبر وشجاع وتزعم شوية باش يتحل هاد المشكل فأقرب وقت ممكن”.
وبعد أن أعلن تضامنه مع الأساتذة الدف قائلا : “لكن عندي واحد الإشكالية خربقات ليا الخوارزميات ديال التفكير ديالي، غير تخيلو معايا أستاذ تيحط ولدو الصباح فمدرسة خصوصية، وتيمشي يدير إضراب ووقفات احتجاجية، ومن بعد تيعطي جوج حصص فمؤسسة خصوصية، وملي تيسالي تيهز ولدو من المدرسة وتيديه للدار”.
وشدد رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، بالقول: “هادي بوحدها وقفات ليا التفكير”.
وطالب الشفدي والحكومة والأساتذة بتغليب مصلحة التلاميذ وإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية، قائلا: “وا الحكومة.. وا النقابات.. وا الاساتذة.. وا الآباء والأمهات.. وا المغاربة.. ذنب وليدات المغاربة لي ماقراوش هاد العام غادي نتحملوه كاملين.. وربي ماغاديش يسمح لينا ”
24 تعليقات
من حقوا يدافع على حقوا والمدرسة الخاصة ماشي هو لي دارها كن كانت الدولة اهتمت بالمدرسة العمومية وما تخليس القسم فيه 45تلميذ وكانت المراحيض والماء والوسائل التعليمية والقاعات المتعددة الوسائط باش يديروا التلاميذ الأنشطة ويوظفوا ناس بأس يهتموا بالتامين فرصة الاستراحة وعند الدخول والخروج كن كلشي يقري ولدوا فالمدرسة العمومية وهادوك رباعي ديال الحاقدين والأمين لي قتلك ما يعرفوش يكتبوا جملة را الناس عندهم الدكتوراه والماستر بزاف عليك ما تقديم عليهم سيري تعجبني ما التعليم بزاف عليك ولي كتقول مصاصي الدماء بلاتي تباع المدرسة العمومية وغادي تشوفي مصاصي الدماء ديال صباح باش تخلصي عاد يقرأ ولدك ولي ما عندوش يمشي يبيع كلوتو وغادي تفرجوا مزيان
انا مع الأساتذة الشرفاء النزهاء من يعملون بضمير لكن هناك من يعملون في مدارس حرة ويقومون بشرح الدروس وعمله في الدولة يرتاح و هناك من راكم التروة بالساعات الاضافية هناك الصالح والطالح لكن المنتهزين كتيروووووووون
عادي جدا… كل أبناء الأساتذة في التعليم الخاص. من ينكر؟ تذكروا ايام المرحوم الوافي حين كان وزير التعليم، وجد بعض الأساتذة يتغيبون بدون سبب او يدلون بشهادة طبية و يلقون دروس في المدارس الحرة؟ النيابة لم تبالي… التضامن ضد أبناء الشعب. اتحدى اي استاذ ثبوت العكس..
و من بعد؟ اش فبها؟؟ عادي جدا بحالو بحال اي مواطن. باز ليكو حاكرين هي علا الاستاذ. يقري ولدو فين بغا و بدافع على حقو ف المدرسة.