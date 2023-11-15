مفارقة..أستاذ كَيْوَصَل وَلْدو لْمَدْرسة خاصة و كَيَمْشـِي إِيدِير الإضْراب!!
قال المحلل السياسي ورئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، جواد الشفدي، كلمة له بخصوص اضراب الأساتذة رفضا للنظام الأساسي
وكتب الشفدي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”: “بداية مايمكن ليا إلا نتضامن مع الأساتذة فالمطالب ديالهم المشروعة، وخاص الحكومة تبذل مجهود أكبر وشجاع وتزعم شوية باش يتحل هاد المشكل فأقرب وقت ممكن”.
وبعد أن أعلن تضامنه مع الأساتذة الدف قائلا : “لكن عندي واحد الإشكالية خربقات ليا الخوارزميات ديال التفكير ديالي، غير تخيلو معايا أستاذ تيحط ولدو الصباح فمدرسة خصوصية، وتيمشي يدير إضراب ووقفات احتجاجية، ومن بعد تيعطي جوج حصص فمؤسسة خصوصية، وملي تيسالي تيهز ولدو من المدرسة وتيديه للدار”.
وشدد رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، بالقول: “هادي بوحدها وقفات ليا التفكير”.
وطالب الشفدي والحكومة والأساتذة بتغليب مصلحة التلاميذ وإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية، قائلا: “وا الحكومة.. وا النقابات.. وا الاساتذة.. وا الآباء والأمهات.. وا المغاربة.. ذنب وليدات المغاربة لي ماقراوش هاد العام غادي نتحملوه كاملين.. وربي ماغاديش يسمح لينا ”
24 تعليقات
انه السحت يا سادة
الحالات النشاز موجودة في كل ميدان لا تحتاج لتخربق لك الخوارزميات ديالك ،انا تقاعدت من التدريس ولا استحمل هذه الوضعية واتمنى أن يوجد حل يرضي الأطراف ولكن ليس على حساب الشغيلة التعليمية لانها استحملت ما فيه الكفاية وان تحققت مطالبهم فسوف اكون سعيدا لان الممارسة في القسم لا يتمعنها الا من عاشها
هذا محظ افتراء على الاستاذ و محاولة ياءسة ممن يردون النيل من الاساتذة
هذا الاستاذ اسي المحلل كان يعمل بشكل طبيعي رغم كل الظروف الغير مساعدة و إذا كان يدرس ابناء في الخاص فليس لان الاستاذ في الخاص أكثر اخلاصا في العمل بل لان ظروف التدريس احسن. وإذا كان مضربا فلان وزارتك ارغمته على ذلك، بسنها لقانون يضرب كبرياء كرامته. الاستاذ انتفض ليقول لا للذل ولن يستمع بعد اليوم لمن يحاول اعطاءه دروسا في المواطنة وهو اعلم بها واحفظ لها من غيره. فدعوا لكم تعليقاتكم فما باتت تسمن ولا تغني من جوع.
ماعرفتش كيفاش استاذ كيقري أ ب ت ج كيشد أكثر من مليون الباغي الزيادة ..
أوصي الآباء وأولياء الأمور عدم الانجرار مع اختجاجات الأساتذة…خليهم منهم لأخنوش حتى ولو ذهب الجميع نحو سنة بيضاء
je vous crois pas c’est que des mensonge vous ete payé pour parler comme ça
وما أكثرهم
تصعيد الأساتذة بهذا الشكل وراءه لعبة خبيثة يمكن أن تكون ملعوبة بين التنسيقيات والوزارة للقضاء نهائيا على المدرسة العمومية
اساتذة الفيسبوك …هزلت …أكثرهم لا يعرف صياغة موضوع انشائي وعندنا في العائلة منهم من لايعرق قراءة سطر بالفرنسية
هذا الأستاذ ليس له ضمير مهني
مصاصين الدماء.
اذا لم تستحي فافعل ما شئت(قل ما شئت)،بان ليك غير الاستاذ،سير احشم على عرضك،اش جاب هذي لهذه،يجب أن تعلم ويعلن الجميع ،ان وضعية استاذ مزرية،وهذا مقصود،أما عن تلك التي تقول لايعرف تكوين جملة مفيدة،ولا يعرف الفرنسية (خليني لك هذه اللغة استعمارية البئيسة)،فهناك من أساتذة من تابعوا تعليمهم بعصامية،وغالبيتهم حاصلين على شواهد عليا،في مجال تخصصهم ،اضف الى ذلك مراكمتهم التجارب كثيرة في مجال التربية والتعليم،وخاصة المصوغات البيداغوجية …
حتى الحكومة اولادهم كيقريوهم في المدارييس خاصة ومبغيش إعطي حق الأستاذ لهي مشروعة
السيد كيخلص رزقو على ولدو باش يقرا مثل الناس الاخرين كيخلصو على الابناء ديالهم باش يقراوو
الأساتذة لو كانوا يعلمون في التدريس العمومي خير كانوا سيدخرون نقودهم كيفية الناس
نفس البرامج التعليمية منذ الاستعمار يتم تغيير الغلاف فقط
التغليط و تحريض الناس ضد الأستاذ أصبح هدفكم الأسمى.
الأستاذ كيقري ولادو فمدرسة خاصة لأسباب مختلفة أهمها أن الزوجين مع خدامين و معندهمش لي يقابل الأولاد و هوما مضطرين يديو ولادهم لمدرسة خاصة لي كتقابل الاولاد من 8 صباحا الى 5 مساء .
الاساتذة دايرين إضراب مشي دفاعا عن أنفسهم فعدد كبير منهم باقي ليه عامين أو ثلات و يخرج تقاعد و مضحي براتب ديالو باش يدافع على المدرسة العمومية و مستقبل ولاد الشعب لان الأستاذ هو آخر خط دفاعي و الى استسلم الاستاذ أخنوش و عصابته غيخوصو التعليم و تولي تقري و لادك بالفلوس أو يوليو خماسة عند ولاد أخنوش و بنموسى و وهبي…
المفارقة الكبرى هي عدم اهتمام الحكومة بمستقبل التلاميذ لكون ابناءهم يدرسون في فرنسا و امريكا و كندا….. اما ابناء الشعب فالامر لا يستحق اهتماما اكبر.
من حقه كباقي الذين يدرسون ابنائهم في القطاع الخاص
الوزراء وكبار المسؤولين ابنائهم في القطاع الخاص ونلوم استاذ او معلم هو نفسه ضحية مخططات وزارة التعليم التي ينخرها الفساد
غير عاود شوف هادك الخوارزمية ديالك ياك ما وقفا شحال هدا : ابن الاستاد لا يمكنه ان يستمتع بالدروس الخصوصية فقط لأن أجره الشهري ها العر لا يتحاشم مع وليدات وغير فالاساسيات، غير الضروريات : هناك أقلام لا تعرف إلا جلد اعراض الناس و لو جهلا
هذا المجال السياسي ورئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية يدعي ان تفكيره وخوارزمياته توقفت في موضوع ايصال استاذ مضرب ولده الى مدرسة خصوصية ثم ذهابه لاعطاء دروس خاصة …!! كم عدد امثال هذا الاستاذ ان وجد فعلا ؟؟ واحد في الألف !! وتلك العشرات الالوف من الأساتذة الذين اضربوا اياما عديدة وساروا في وقفات ومظاهرات مطالبين بتسويتهم فقط بباقي موظفي الدولة من نفس الإطار وبنفس الدبلومات والشواهد، أليس لهم ابناء متمدرسون بالتعليم العمومي ؟؟ ثم هل من العدل ان نجد مثل هذا المجال السياسي الذي لولا الأساتذة لما كانت له تلك الألقاب وذلك ( الوعي السياسي) فينبري ليس للدفاع الخالص عن حقوق من علموه وساهموا في تكوين شخصيته بل التهكم من واقعة نادرة ام فقط من محض خياله ؟؟ واليس من حق استاذ التعليم العمومي ان يدرس ابنه بالخصوصي مادامت الدولة قد اهملت المدرسة العمومية حتى صرنا نجد مدارس كثيرة بلا مراحيض البتة …بل بلا طاولات كافية للتلاميذ …كان حصريا بهذا المحلل ان يقول حقا او الصمت خيرا له ..