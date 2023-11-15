البيضاء.. جرحى في حادث انقلاب سيارة

هبة بريس - البيضاء

شهد شارع علي يعتة بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يومه الأربعاء، حادث سير خطير.

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الحادث الى انقلاب سيارة خفيفة، بعدما فقدت سائقتها السيطرة عليها خلال محاولتها الابتعاد عن دراجة نارية كان تسير بسرعة كبيرة بمحاذاتها.

وأسفر الحادث، عن إصابة السائقة و3 نساء كن برفقتها بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على اثرها لتلقي العلاجات اللازمة.

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