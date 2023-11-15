شركات المحروقات تعلن خفض أسعار الغازوال والبنزين

2023-11-15 / 18:10
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هبة بريس _ اقتصاد

أعلنت شركات المحروقات عن خفض الأسعار مساء يومه الأربعاء، بحوالي 20 سنتيما في لتر الغازوال، و60 سنتيما في لتر البنزين.

قرار الانخفاض هذا يأتي بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها أثمان المحروقات في شهر غشت الماضي.

ويرتقب أن تنخفض أسعار الغازوال إلى أقل بقليل من 14 درهما للتر الواحد، في حين سينخفض سعر لتر البنزين لحدود 15 درهما، وذلك في سياق التغيير في الأسعار الذي اعتادت شركات المحروقات الإعلان عنه في بداية ومنتصف الشهر.

وتعج مواقع التواصل الإجتماعي بانتقادات طالت الشركات والحكومة، بسبب استمرار غلاء المحروقات، رغم تراجع ثمن برميل النفط الخام، منذ زلزال الأطلس، بحوالي 10 دولار أمريكي.

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