نتنياهو: “سنصل إلى حما.س ونقضي عليها وسنعيد الرهائن”

2023-11-15 / 17:31
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه “لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه”، وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية جنوب البلاد: “سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن”، مؤكدًا أنهما “مهمتان رئيسيتان” في الحرب.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي إن القوات عثرت على أسلحة و”بنية تحتية خاصة بالإرهابيين” خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.

وأضاف المسؤول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.

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تعليق واحد

  1. لعنك الله ياكافر.اعلم ان النصر قادم باذن الله.اللهم عليك بالظالمين اكسر شوكتهم ودمر عتادهم.وكن يا الله نصير المستضعفين

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