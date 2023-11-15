بنسعيد يفتتح الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالبيضاء

هبة بريس

أشرف وزير الثقافة والتواصل والشباب، محمد المهدي بنسعيد، صباح هذا اليوم بمدينة الدار البيضاء على الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب في دورته الأولى وذلك بحضور والي الجهة، محمد مهيدية، رئيس مجلس الجهة، عبداللطيف معزوز، وعمدة المدينة، نبيلة ارميلي.

وتدور فعاليات الدورة الأولى للمعرض بفضاء أنفا-بارك بين 15 و22 نونبر، وتعرف حضور رسامي “مارڤيل” كضيف شرف إضافة لتنظيم محاضرات، ندوات، ورشات للرسم موجهة للأطفال، عروض مسرحية ومعارض فنية وغيرها.

وتوفر الوزارة بهذه المناسبة حافلات مجانية من محطتي الدار البيضاء ميناء والدار البيضاء مسافرين لزوار المعرض، إضافة لخصم 50% على التذاكر لحاملي جواز الشباب.

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