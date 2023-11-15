الركراكي يحذر لاعبي المنتخب المغربي قبل مواجهة تنزانيا في تصفيات المونديال

حذر الناخب الوطني، وليد الركراكي، لاعبي المنتخب الوطني المغربي قبل مواجهة تنزانيا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال الركراكي في تصريحات إذاعية: “المباراة لن تكون سهلة، والدليل أننا انهزمنا في آخر مواجهة لنا أمام تانزانيا في دار السلام وكنت حينها مساعدا لرشيد الطاوسي وكانت أيضا في إقصائيات كأس العالم”.

وأضاف: “تنزانيا منتخب قوي بدنيا ويعتمد على دفاع متأخر ويبحث عن السرعة في الهجمات بتواجد لاعبين مثل مسوفا وساماطا، كما أنهم يمتازون بالشراسة، والقوة على مستوى الكرة الثانية، وبوجود جماهيرهم ستكون المهمة أكثر تعقيدا”.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيحل ضيفا على تنزانيا يوم الثلاثاء القادم بملعب بينجامين مكابا بدار السلام، ضمن الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

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