محمد رمضان يعتذر للمغاربة “أنا غير مسؤول والي حصل غير مقصود”

هبة بريس - القسم الفني

علق الفنان المصري محمد رمضان على الهجوم الذي شنه عليه العديد من النشطاء المغاربة،بسبب عرض خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه، أثناء حفله الأخير، الذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ضمن فعاليات المعرض الإفريقي IATF.

وأكد محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أنه فوجئ بالخريطة على خشبة المسرح، مثله مثل الجمهور، قائلا:” جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسؤول على الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط”.

وتابع محمد رمضان:” المغرب يعلم قيمته في قلبي، وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي الثاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصود تمامًا”.

وفي سياق منفصل، شن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي هجومًا على محمد رمضان، بسبب إحيائه هذا الحفل، في ظل الأزمة الراهنة التي يمر بها أهالي غزة، من قصف ودمار شامل، وقتل للأبرياء والعزل بالمنطقة، والحصار التام للقطاع، ومنع الإمدادات لهم، وهو ما أطلق عليه البعض الإبادة الشاملة للأهالي.

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