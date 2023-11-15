“متزوجة وأرغب برجل آخر”.. هذه حقيقة الفيديو “المجزء” لسناء عكرود

هبة بريس - القسم الفني

آثار فيديو متداول للممثلة والمخرجة المغربية سناء عكرود، ضجه كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرقت عكرود في الفيديو الذي نشرته بحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الى موضوع الخيانة الزوجية تحت عنوان “متزوجة وأرغب بزوجل آخر”.

وتحدتث الممثلة المغربية، عن الأسباب الذي قد تدفع بامرأة متزوجة الى التفكير برجل آخر، مقدمة جملة من النصائح للأزواج لعلاقى ناجحة بعيدا عن الخيانة والانفصال.

وختمت عكرود الفيديو بقولها “زوجة سعيدة، تساوي حياة سعيدة، لذلك لا تترك المرأة تبحث عن السعادة في مكان آخر”، رافضة لجوء المرأة لخيانة زوجها للبحث عن “سعادة لحظية”.

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