“متزوجة وأرغب برجل آخر”.. هذه حقيقة الفيديو “المجزء” لسناء عكرود
هبة بريس - القسم الفني
آثار فيديو متداول للممثلة والمخرجة المغربية سناء عكرود، ضجه كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتطرقت عكرود في الفيديو الذي نشرته بحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الى موضوع الخيانة الزوجية تحت عنوان “متزوجة وأرغب بزوجل آخر”.
وتحدتث الممثلة المغربية، عن الأسباب الذي قد تدفع بامرأة متزوجة الى التفكير برجل آخر، مقدمة جملة من النصائح للأزواج لعلاقى ناجحة بعيدا عن الخيانة والانفصال.
وختمت عكرود الفيديو بقولها “زوجة سعيدة، تساوي حياة سعيدة، لذلك لا تترك المرأة تبحث عن السعادة في مكان آخر”، رافضة لجوء المرأة لخيانة زوجها للبحث عن “سعادة لحظية”.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8
0
2 تعليقات
المرأة عشاقة ملالة عندما تمل من رجل فهي تبدأ باختلاق المشاكل معه وتنكد عليه عيشته ثم تخونه وتبرر خيانتها له بأنه لايستعدها وتعيش معه في المعاناة أو تطالبه بأشياء لايقدر على تحقيقها وتتسلط عليه مقابل عدم خيانته النصيحة للأزواج بمجرد ماتشوف زوجتك ملت منك طلقها لأنه بعد ملال الزوجة منك وعدم رغبتها فيك ستعيش معها في الجحيم وقد ينتهي هذا الجحيم بإما تقتلها أو ترسلك هي للسجن أو ترسل لك عصابة للاعتداء عليه أو تسممك أو تقتلك هي.
قال متل مغربي سفيه يحكي مافيه
عشق الخيانه زوجيه من طرف نساء منحصر في تركبة المراه نفسه كم من متزوجه لم تنظر الا لزوجه واطفاله رغم فقر رغم الحاجه لعدة امرو دنويه لكن قناعتهم في زوج واحد هي سعادة ام من يتكلم ويشرح كيف تعشق مراة متزوجه خيانه رغم هد سر يكون عند خائنه فقط ام من يشرح ويتكلم على هد. منكر لابد انه داق او مرة من تلك تجربه وبما ان شيطان تالتهم ولو تنام مع زاني في كرطونه او في خلاء او في مرحاض كرم الله وجهكم فلانبرئ احد يعطي تفاصيل لدة خيانه زوجيه يوم الحساب تتكلم جلود ولباس وايدي وارجل لاينفع بوز او دعم غو تصفيق او اموال زنى ولفساد اثقو الله ايه نساء صحبات روتني يومي اتقو الله ايه فتبات والجمعيات نسائيه ومن يصفق ويساند تبرج والمساواث في ارث والوظيفه واجره لان رجال قوامون وماهو معنى قوامون يعمل يثعب يصرف يفرح وهو ياتي بدرهم حلال يتنازل على كل شي لارضاء زوجه مخاصه وابنائه يفضلهم في كل شي عاش زوجي وابنائي والله ولوي توفيق