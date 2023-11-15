المنتخب المغربي يحقق فوزا “قاتلا” أمام الجزائر في دوري شمال أفريقيا
حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة فوزا “قاتلا” أمام نظيره الجزائري بثلاثة أهداف لإثنين، اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات دوري إتحاد شمال أفريقيا المقام حاليا بتونس.
وسجل أهداف المنتخب الوطني المغربي كل من معاد ضحاك ونعيم بيار وإلياس بومسعود.
وقد أتى الهدف الثالث عبر إلياس بومسعود في الدقيقة 92 من عمر المواجهة، ليحقق بذلك أشبال الأطلس فوزهم الثاني في هذا الدوري.
تجدر الإشارة إلى أن أشبال الأطلس استهلوا مشوارهم في هذا الدوري بفوز كاسح أمام ليبيا بستة أهداف دون رد، وسيواجهون في مباراتهم القادمة منتخب تونس.
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6 تعليقات
الحمد لله على هذا الانتصار الساحق ..
المنتخب الوطني المغربي لاقل من 20 سنة قدم أداء جيد أمام خصمه الجزائري..
مسيرة موفقة يارب لهم ..
منتخب صعب ويستحيل هزيمته ..
انتصار جاء عن جذارة واستحقاق..
المنتخب الجزائري في خبر كان مع المنتخب الوطني المغربي..