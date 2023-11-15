لقجع: “المعلم والأستاذ والطبيب والممرض هم محور كل إصلاح”
أكد الوزير المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، على أن الحكومة بدأت مسلسل الإصلاح بالقطاعات الأساسية التي تتلائم مع البرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية.
وقال لقجع في مداخلته بجلسة مناقشة تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية، بمجلس النواب، يومه الاربعاء، “لنتفق جميعا على أن المعلم والأستاذ والطبيب والممرض هم محور كل إصلاح”
وأضاف لقجع قائلا “صلح كيما بغيتي أي حاجة أخرى، ايلا مكانوش هادو كيشتغلو فظروف حسنة ميمكنش نواصلو المسار”.
وبالتالي، يسترسل المسؤول الحكومي، “ماشي ليوما حيت كاين اختلاف مرتبط بالنظام الاساسي نقولو بلي مقاربة اصلاح التعليم خداتش بعين الاعتبار القانون الاطار، وبأنه كان خصنا نرجعو الحوار المجتمعي، بالعكس الحوار المجتمعي كان ممتد لسنوات وتوج بالقانون الاطار اللي جا للبرلمان والحكومة من واجبها تنزيل هاد القانون وتحمل مسؤوليتها.” يؤكد لقجع
4 تعليقات
و ما محل المهندس من الاعراب
مابقينا فهمنا والو منكم سيدي الوزير كل واحد منكم كيخرج لنا بتصريح مختلف عن الاخر ،المهم عندنا هو اسقاط النظام الاساسي لانه نظام مجحف ثم نطلب زيادة ترد للاستاذة كرامته
كل واحد كيدير اخدمتو السيد الوزير.
من مول الخبز والحرفيين الصناعة والنقل وزيد وزيد
lakja3 on t’aime bien reste dans le football et sort de ce gouvernement qui a fait des massacre les pommes de terre 10 dh tomates pareil gasoil 15 dh ou il va ce gouvernement les gens font tout pour quitter le pays réfléchissez bordel