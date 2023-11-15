فنان مصري يقترح تأسيس دولة عربية في الإنترنت

2023-11-15 / 15:05
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هبة بريس - متابعة

اقترح الفنان المصري عمرو واكد، إقامة دولة عربية جديدة في العالم الافتراضي.

وكتب واكد الذي يعرف بمعارضته للنظام المصري، ويقيم في الولايات المتحدة على موقع “إكس”: “لدي اقتراح يبدو وكأنه ساذج، لكنه قد يثمر نتائج في إنجاح وحدتنا”.

وأضاف: “يتم تأسيس دولة عربية جديدة في عالم الإنترنت الافتراضي، وأي شخص يحمل جنسية عربية يكون من حقه الحصول على هذه الجنسية العربية”.

وزاد: “نبدأ بكتابة دستور عربي ثم نسعى في انتخاب ممثلين لنا في حكومة هذه الدولة العربية الافتراضية، وهذه الحكومة تصدر قوانين يلتزم بها المواطنون، ثم تدريجيا نبدأ في تحصيل ضرائب وفي يوم هذه الدولة العربية ستطيح بحدود سايكس بيكو وتنهض بالمنطقة بشكل ديمقراطي حقيقي، نحن لدينا التكنولوجيا والإمكانيات”.

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