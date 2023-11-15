وزارة التعليم تعلن تمديد أجل الترشيح لمباريات التبريز

2023-11-15 / 14:40
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل الترشيح لمباريات التبريز في الرياضيات والعلوم الفيزيائية والعلوم الصناعية للمهندس والمعلوميات (دورة 2024).

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها، إلى علم المترشحات والمترشحين الراغبين في الترشح لمباريات التبريز في الرياضيات، والعلوم الفيزيائية (تخصصي: فيزياء وكيمياء)، والعلوم الصناعية للمهندس (تخصصي هندسة كهربائية وهندسة ميكانيكية)، والمعلوميات (دورة: 2024)، أنه تم تمديد أجل التسجيل، بالموقع الإلكتروني: www.agregation.men.gov.ma، إلى غاية يوم الخميس 7 دجنبر 2023.

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