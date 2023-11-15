بايتاس: 3326 مستفيد من الدفعة الأولى من دعم “المنازل المنهارة” بالزلزال

2023-11-15 / 12:59
0
هبة بريس - لبنى ابروك

قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحصيلة الأولية لصرف الدعم الشهري المباشر للساكنة المتضررة من الزلزال، ودعم إعادة تأهيل وبناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أن 25228 شخص استفادوا من الدعم المباشر لساكنة المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، والمتمثل في 2500 درهم شهريا.

وأضاف بايتاس، أن عدد المستفيدين من الدعم خلال شهر نونبر الجاري بلغ الى حدود أول أمس الإثنين حوالي 23931 مستفيد.

وبخصوص الدعم المتعلق بإعادة تأهيل وبناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا بسبب الزلزال، أشار المسؤول الحكومي إلى أن 3326 شخصا استفادوا من الدفعة الأولى من الدعم “20 الف درهما”، لافتا أن العمل مستمر لمعالجة باقي الملفات المقدمة من المواطنين الراغبين في الاستفادة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالنجاعة الطاقية

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالنجاعة الطاقية

2023-11-15 / 15:22
Photo of وزارة التعليم تعلن تمديد أجل الترشيح لمباريات التبريز

وزارة التعليم تعلن تمديد أجل الترشيح لمباريات التبريز

2023-11-15 / 14:40
Photo of مسيرة احتجاجية لإسقاط النظام الأساسي للتعليم بسطات” فيديو”

مسيرة احتجاجية لإسقاط النظام الأساسي للتعليم بسطات” فيديو”

2023-11-15 / 14:18
Photo of الحكومة تطلق 144 مسلكا جديدا يهم مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي

الحكومة تطلق 144 مسلكا جديدا يهم مجال الرقمنة والذكاء…

2023-11-15 / 14:06
Photo of مجهودات متواصلة لضمان تنزيل برنامج المساعدات المالية لمتضرري الزلزال

مجهودات متواصلة لضمان تنزيل برنامج المساعدات المالية لمتضرري الزلزال

2023-11-15 / 14:00
Photo of أخنوش يترأس توقيع اتفاقية لرفع أعداد خريجي مجال الرقمنة إلى 22.500 خريج

أخنوش يترأس توقيع اتفاقية لرفع أعداد خريجي مجال الرقمنة…

2023-11-15 / 13:47
Photo of الحكومة تصادق على “كيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات”

الحكومة تصادق على “كيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات”

2023-11-15 / 13:12
Photo of حجز 48 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز 48 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

2023-11-15 / 11:59
Photo of “المنتوج الوطني أحسن بديل”.. مغاربة يواصلون مقاطعة منتجات تدعم إسرائيل

“المنتوج الوطني أحسن بديل”.. مغاربة يواصلون مقاطعة منتجات تدعم…

2023-11-15 / 11:04
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-15 / 09:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق