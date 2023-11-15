بايتاس: 3326 مستفيد من الدفعة الأولى من دعم “المنازل المنهارة” بالزلزال

هبة بريس - لبنى ابروك

قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحصيلة الأولية لصرف الدعم الشهري المباشر للساكنة المتضررة من الزلزال، ودعم إعادة تأهيل وبناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أن 25228 شخص استفادوا من الدعم المباشر لساكنة المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، والمتمثل في 2500 درهم شهريا.

وأضاف بايتاس، أن عدد المستفيدين من الدعم خلال شهر نونبر الجاري بلغ الى حدود أول أمس الإثنين حوالي 23931 مستفيد.

وبخصوص الدعم المتعلق بإعادة تأهيل وبناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا بسبب الزلزال، أشار المسؤول الحكومي إلى أن 3326 شخصا استفادوا من الدفعة الأولى من الدعم “20 الف درهما”، لافتا أن العمل مستمر لمعالجة باقي الملفات المقدمة من المواطنين الراغبين في الاستفادة.

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