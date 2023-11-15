سيدات الجيش الملكي تواجهن صان داونز وعينهن على بلوغ نهائي دوري الأبطال

سيدات الجيش الملكي تواجهن صان داونز وعينهن على بلوغ نهائي دوري الأبطال

2023-11-15 / 12:29
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يلتقي فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية بنظيره ماميلودي صان داونز الجنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء برسم نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تدور رحاها بالكوت ديفوار.

ويلتقي الفائزان بدوري أبطال إفريقيا للسيدات لنسختي 2021 و2022 على التوالي، في مباراة نصف النهائي بحسابات نهائي النسخة السابقة، حيث ستكون حظوظ الفريق المتأهل عن هاته المواجهة الأوفر للفوز باللقب، بالنظر للتركيبة البشرية التي يتوفران عليها، ناهيك عن خبرتهما الكبيرة.

وستكون المباراة فرصة للجنوب إفريقيات لرد دين هزيمتهن في نهائي 2022، ومناسبة كذلك للاعبات الجيش الملكي لتأكيد تفوقهن بعدما تمكن السنة الماضية من الاحتفاظ التي أجريت بالمغرب في الرباط.

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