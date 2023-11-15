القضاء الفرنسي يصدر مذكرة باعتقال بشار الأسد

2023-11-15 / 12:04
6
هبة بريس - وكالات

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا”.

وأكد مصدر قضائي لوكالة “أ ف ب” إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 غشت 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون”.

وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر الأسد، وعميدين في الجيش السوري.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان: إسرائيل دولة إر.ها.بية.. وحما.س حزب فلسطيني منتخب

أردوغان: إسرائيل دولة إر.ها.بية.. وحما.س حزب فلسطيني منتخب

2023-11-15 / 11:46
Photo of بعد 19 شهرا من القطيعة.. إسبانيا توافق على السفير الجزائري الجديد

بعد 19 شهرا من القطيعة.. إسبانيا توافق على السفير…

2023-11-15 / 11:20
Photo of أول شاحنة وقود تدخل إلى غزة عبر معبر رفح

أول شاحنة وقود تدخل إلى غزة عبر معبر رفح

2023-11-15 / 10:34
Photo of حما.س: نحمل إسرائيل وبايدن مسؤولية اقتحام مستشفى الشفاء

حما.س: نحمل إسرائيل وبايدن مسؤولية اقتحام مستشفى الشفاء

2023-11-15 / 09:38
Photo of دولة “بليز” تتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل

دولة “بليز” تتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل

2023-11-14 / 23:27
Photo of بايدن للرهائن لدى حماس : “اصمدوا نحن قادمون”-

بايدن للرهائن لدى حماس : “اصمدوا نحن قادمون”-

2023-11-14 / 20:56
Photo of غوتيريش : “قلق جدا” للوضع “الفظيع” للمستشفيات في غزة

غوتيريش : “قلق جدا” للوضع “الفظيع” للمستشفيات في غزة

2023-11-14 / 19:42
Photo of وزير خارجية إسرائيل : غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة

وزير خارجية إسرائيل : غوتيريش لا يستحق أن يكون…

2023-11-14 / 19:11
Photo of كتائب القسام : أجهزنا على جنود واستهدفنا دبابات وآليات للاحتلال

كتائب القسام : أجهزنا على جنود واستهدفنا دبابات وآليات…

2023-11-14 / 18:58
Photo of إسرائيل: سيطرنا على مباني حكومية تابعة لحما.س

إسرائيل: سيطرنا على مباني حكومية تابعة لحما.س

2023-11-14 / 15:52

‫6 تعليقات

  3. وما يقوم به نتنياهومن قتل جماعي والدة لشعب كامل في غزة لم يوتر علي الضمير الفرنسي

    رد

  5. وماذا عن المجازر التي قامت وتقوم وستبقى تقوم بها ابناؤ القردة والخنازير في غزة ياميكروب عفوا ماكرون الماسوني عدو الله وعدو الرسول والمسلمين اجمعين .

    رد

  6. ومن يصدر قرار الاعتقال ضد ماكرون عدو الاسلام والانسانية الذي أساء للاسلام والمسلمين بخرجاته الصبيانية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق