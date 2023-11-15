القضاء الفرنسي يصدر مذكرة باعتقال بشار الأسد
هبة بريس - وكالات
أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا”.
وأكد مصدر قضائي لوكالة “أ ف ب” إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 غشت 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون”.
وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر الأسد، وعميدين في الجيش السوري.
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6 تعليقات
ولماذا لم يصدر مدكرة اعتقال في حق ناتنياهو؟؟؟
السلام عليكم لما لم يأمر باعتقال القادة الصهاينة
وما يقوم به نتنياهومن قتل جماعي والدة لشعب كامل في غزة لم يوتر علي الضمير الفرنسي
و القضاء السوري بدوره سيصدر مذكرة باعتقال ماكرون!😅
وماذا عن المجازر التي قامت وتقوم وستبقى تقوم بها ابناؤ القردة والخنازير في غزة ياميكروب عفوا ماكرون الماسوني عدو الله وعدو الرسول والمسلمين اجمعين .
ومن يصدر قرار الاعتقال ضد ماكرون عدو الاسلام والانسانية الذي أساء للاسلام والمسلمين بخرجاته الصبيانية