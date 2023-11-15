أردوغان: إسرائيل دولة إر.ها.بية.. وحما.س حزب فلسطيني منتخب

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن إسرائيل “دولة إرهابية” ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، في الوقت الذي كرر فيه وجهة نظره بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ليست منظمة إرهابية.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “راحل” عن منصبه.

ووصف أردوغان، حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.

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