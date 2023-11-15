بعد 19 شهرا من القطيعة.. إسبانيا توافق على السفير الجزائري الجديد
هبة بريس - وكالات
منحت الحكومة الإسبانية موافقتها، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، على تعيين السفير الجديد للجزائر لدى مدريد بعد مضي 19 شهرا على القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.
وأفادت جريدة “أي بي سي” الإسبانية أن الموافقة على عودة السفير الجزائري كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيز.
وكانت الحكومة الجزائرية اقترحت قبل نحو أسبوعين، تعيين عبدالفتاح دغموم، المسؤول الثاني السابق في السفارة الجزائرية في مدريد والسفير الجزائري السابق في غينيا ليكون سفيرا لدى إسبانيا في المنصب الذي ظل شاغرا منذ 19 مارس 2022 إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
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4 تعليقات
الخوف من المجاعة و قلة المواد الغذائية التي كانت تستورد من اسبانيا هي التي عجلت بعودة السفير الجزائري إلى اسبانيا. أما اعتراف اسبانيا بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية لم يغير فيه حرف.
رجعت المطلقة الى البيت الزوجية رغم انفها و رغم ان طليقها لم يعرها اي اهتمام لدا انتظر والدها 19 شهرا و في الاخير امسكها من يدها و دهب بها الى بيت الطاعة مدلولا و انفه الى الأرض
وأخيرا انبطح العسكر. إخفاق يتبعه إخفاق والدولة على حفى الهاوية .
أين هو النيف يا أصحاب الأنوف المخننة؟؟ هل تراجعت إسبانيا عن اعترافها بمغربية الصحراء ؟ بل أنتم من تراجع عن عنترياته بغباء؟ إسبانيا لم تعر أدنى اهتمام لموقفكم وتصرفتم كنعاج ينقصها البرسيم، إسبانيا بنت وتبني شراكة قوية مع أبناء عمومتكم في المغرب وأنتم هدمتم كل شيء مع جيرانكم، سيدكر التاريخ أنكم جاحدون ومدمرون ومنافقون.