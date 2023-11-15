بعد 19 شهرا من القطيعة.. إسبانيا توافق على السفير الجزائري الجديد

هبة بريس - وكالات

منحت الحكومة الإسبانية موافقتها، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، على تعيين السفير الجديد للجزائر لدى مدريد بعد مضي 19 شهرا على القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

وأفادت جريدة “أي بي سي” الإسبانية أن الموافقة على عودة السفير الجزائري كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيز.

وكانت الحكومة الجزائرية اقترحت قبل نحو أسبوعين، تعيين عبدالفتاح دغموم، المسؤول الثاني السابق في السفارة الجزائرية في مدريد والسفير الجزائري السابق في غينيا ليكون سفيرا لدى إسبانيا في المنصب الذي ظل شاغرا منذ 19 مارس 2022 إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

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