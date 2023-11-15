المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ينهزم أمام نظيره الموريتاني

المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية ينهزم أمام نظيره الموريتاني

2023-11-15 / 10:54
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انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الموريتاني بنتيجة خمسة أهداف مقابل ستة أمس الثلاثاء 14 نونبر 2023 في إطار منافسات اليوم الأول من منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية لنواكشوط.

وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من أمين البيدوري ، أنوار العباسي، ياسير أبدا (هدفين)، والسهلي محمد.

وستواجه العناصر الوطنية في مباراتها المقبلة اليوم الأربعاء 15نونبر 2023 المنتخب السعودي.

وتندرج مشاركة أبناء المدرب عمر سيلا في هذا الدوري في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

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