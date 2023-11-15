بعد معاناة طويلة مع المرض والتهميش.. وفاة الفنان عبد الرحمان برادي

هبة بريس - القسم الفني

توفي في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، الفنان المغربي عبد الرحمان برادي.

ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة، داخل أحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد معاناة طويلة مع المرض والتهميش.

هذا ويشار الى أن الراحل من قيدومي الفنانين المغاربة الذي قدموا الكثير للساحة الفنية المغربية.

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