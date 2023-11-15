بعد معاناة طويلة مع المرض والتهميش.. وفاة الفنان عبد الرحمان برادي
هبة بريس - القسم الفني
توفي في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، الفنان المغربي عبد الرحمان برادي.
ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة، داخل أحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد معاناة طويلة مع المرض والتهميش.
هذا ويشار الى أن الراحل من قيدومي الفنانين المغاربة الذي قدموا الكثير للساحة الفنية المغربية.
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5 تعليقات
RAHIMAHOU ALLAH C’EST TRISTE UNE PENSÉE POUR LA FAMILLE
تغمذه الله برحمته الواسعة لقد تعرفت على الراحل في بداية مشواره الفني بمدينة الجديدة مع مجموعة زملائه بفرقة المرحوم محمد سعيد عفيفي وشاهدت مجموعة من مسرحيات هذه الفرقة بالمسرح البلدي وكان المرحوم متميزا ومرحا
رحمه الله و خالص العزاء لاسرته و لكل معارفه
إنالله وإنا اليه راجعون
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ورزق اهله الصبر والسلوان
اولا رحم الله اموات المسلمين جميعا و غفر لهم
ثانيا كم يحز في النفس ان يصور فنان _و اقصد العموم_ على انه ضحية الدولة و انها تخلت عنه في وقت الشدة و كأن الفنان مبتتكر او عالم ذرة او بروفيسور عالمي بينما واقع الحال ان الفنان يتساوى مع مع اغلب المغاربة المنسيين المقهورين الكادحين هو مجرد مواطن عادي اختار نهجا لحياته و لا يستفيذ منه المجتمع في شييء فقط من يستفيذون منه هم اولائك الذين يمكنهم مركرهم الاجتماعي من ولوج المسارح و دور العروض السينيمائية و غيرها من لانشطة المعلوممة و الخفية لذلك اعتبر ان امرأة حاملا في اعالي الجبال اولى بالرعاية و تقديم الدعم ممن اعتبره انا شخصيا واحدا من عامة الشعب لا فضل له على المجتمع بتاتا بل فضل شخص بناء في رأيي المتواضع على المجتمع اهم من اعمال عشرات االفنانين