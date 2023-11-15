إضراب الأساتذة.. الـPPS يدعو إلى الإسراع في إيجاد الحلول

2023-11-15 / 10:14
0
هبة بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، أوضاعَ الساحة التعليمية، مُسَجلاً ارتباكَ الحكومة في تَحمُّلِ مسؤوليتها الجماعية لمعالجة وضعية التوتر التي تطبع هذه الأوضاع.

وفي هذا الصدد، جدد الحزب نداءه من أجل الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحسين ظروف عملها ماديا وتكوينيا ومهنيا واجتماعيا، ومراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة، استحضاراً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية.

وشدد الحزب، على أن هذه المقاربة الإيجابية، الجدية والمسؤولة، من كافة الأطراف، هي التي ستتيح المجال أمام الانكباب على إصلاح مضامين المنظومة التعليمية، بغاية تحقيق مدرسةٍ عمومية للجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تطلع على اتفاقيات مع سيراليون وأنغولا

الحكومة تطلع على اتفاقيات مع سيراليون وأنغولا

2023-11-15 / 13:31
Photo of الحكومة: “مستعدون للحوار مع رجال التعليم لتبديد تخوفاتهم”

الحكومة: “مستعدون للحوار مع رجال التعليم لتبديد تخوفاتهم”

2023-11-15 / 12:42
Photo of التقدم والاشتراكية: “قانون مالية 2024 لا يرقى إلى انتظارات المغاربة”

التقدم والاشتراكية: “قانون مالية 2024 لا يرقى إلى انتظارات…

2023-11-15 / 11:28
Photo of بنسعيد يستعرض جهود المغرب بقيادة الملك للنهوض بأوضاع الشباب

بنسعيد يستعرض جهود المغرب بقيادة الملك للنهوض بأوضاع الشباب

2023-11-15 / 09:25
Photo of بالأغلبية.. “النواب” يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024

بالأغلبية.. “النواب” يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون…

2023-11-15 / 09:16
Photo of ” فريق برلماني” يدعو لحل لجنة “الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”

” فريق برلماني” يدعو لحل لجنة “الصداقة البرلمانية المغربية…

2023-11-14 / 18:22
Photo of ريم شباط: “الحكومة تحارب الفقراء بدل محاربة الفقر”

ريم شباط: “الحكومة تحارب الفقراء بدل محاربة الفقر”

2023-11-14 / 17:54
Photo of هلال: “نأسف لتدهور الوضع الأمني في افريقيا”

هلال: “نأسف لتدهور الوضع الأمني في افريقيا”

2023-11-14 / 17:00
Photo of فتاح العلوي: الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية

فتاح العلوي: الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية

2023-11-14 / 16:52
Photo of الرباط.. ميارة يتباحث مع سفير بنما

الرباط.. ميارة يتباحث مع سفير بنما

2023-11-14 / 16:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق