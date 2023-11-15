عائلة عبدالحليم حافظ تقاضي عائلة سعاد حسني

2023-11-15 / 10:02
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هبة بريس - متابعة

أعلنت عائلة المطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ مقاضاتها عائلة الفنانة الراحلة سعاد حسني ومروّجي شائعة زواجه منها “عرفيًّا”.

وأصدرت العائلة، بيانًا، تستنكر فيه الترويج لشائعة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني، معتبرة أن من قاموا بهذا هدفهم النيل من المطرب الراحل ومن سمعته.

وأكد الفنان محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبدالحليم، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روَّج لهذه الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في البيان أن “أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ تهيب بالسادة الصحفيين والسادة مقدمي البرامج التليفزيونية بضرورة تحري الدقة بشأن ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من شائعات عن زواج العندليب من الفنانة سعاد حسني، والتي جاءت على لسان شقيقتها في برنامج مع المذيعة منى الشاذلي، وبشأن ما قاموا بنشره من عقد زواج منسوب للفنان الراحل في كتاب عن حياة الفنان الراحل والفنانة سعاد حسني”.

وشددت العائلة على أن هذه “الحملة الممنهجة هدفها النيل من عبدالحليم والإضرار بسمعته، كما إنها تؤثر على أفراد عائلته”، لذا قررت العائلة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق أشقاء الفنانة سعاد حسني، متهمة إياهم بالترويج لهذه الشائعات.

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