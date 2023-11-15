حما.س: نحمل إسرائيل وبايدن مسؤولية اقتحام مستشفى الشفاء

2023-11-15 / 09:38
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هبة بريس - وكالات

قالت حركة حماس في بيان لها اليوم الأربعاء “نحمّل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي”.

وذكرت أن ما قالته الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بأن معلومات مخابراتية تؤيد الاستنتاج الذي توصلت إليه إسرائيل بأن الحركة تقوم بعمليات في مستشفى الشفاء كانت بمثابة الضوء الأخضر للاقتحام.

وأضافت أن “تبنّي البيت الأبيض والبنتاغون لرواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين”.

ولم يصدر تعليق أمريكي بعد على الاقتحام.

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