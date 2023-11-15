بنسعيد يستعرض جهود المغرب بقيادة الملك للنهوض بأوضاع الشباب

هبة بريس

شارك محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمس الثلاثاء 14 نونبر 2023 بباريس، في أشغال منتدى الشباب الثالث عشر لليونسكو، المنظم على هامش الجمعية العمومية للمنظمة الأممية.

واستعرض بنسعيد خلال هذا اللقاء تجربة المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال النهوض بأوضاع الشباب وأهم البرامج المنجزة لفائدتهم، وحث على أهمية إحداث صندوق خاص بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من قبل منظمة اليونسكو.

وسلط المسؤول الحكومية الضوء خلال هذا المنتدى على رؤية جلالة الملك حفظه الله، وجهوده السامية التي يبذلها لحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، من خلال إعلان جلالته منذ سنة 2022 عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، وكذا العناية بالتراث الثقافي الإفريقي عبر توقيع اتفاقية إطار للشراكة مع منظمة اليونسكو من أجل وضع الخبرة المغربية في مجال حماية التراث العالمي رهن إشارة دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ودعا بنسعيد بالمناسبة منظمة اليونسكو إلى إيلاء مزيد من العناية والاهتمام للتراث الثقافي غير المادي الإفريقي عبر تمكين المزيد من الدول الإفريقية من تسجيل ممتلكاتها الثقافية ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لليونسكو.

وعلى هامش هذا الملتقى عقد الوزير لقاء مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو خصص لتعزيز وتطوير التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة الأممية.

كما عقد لقاء مماثلا مع إيركوجي تيسفاي، وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية بجمهورية أثيوبيا، خصصت لدراسة السبل الكفيلة بإرساء تعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في شأن البرامج والسياسات العمومية الموجهة للشباب.

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