“وزارة التجارة والصناعة” تمنع الجالية من إدخال بعض “الأجهزة المستعملة”
هبة بريس _ يسير الإيحيائي
قررت وزارة الصناعة والتجارة إعتبارا من اليوم الثلاثاء منع مغاربة العالم من إدخال بعض التجهيزات المنزلية المستعملة والتي يرسلها المهاجرون المغاربة المقيمين في دول المهجر لذويهم .
.وحسب دورية معممة على مختلف النقاط الحدودية للمملكة فقد باتت بعض أنواع المستوردات من الأجهزة المستعملة خاضعة للملائمة ولإجراءات جديدة تتطلب ترخيصا إضافيا من لدن السلطات المختصة
وعلاقة بالموضوع؛ استنكر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على صفحاتهم الفيسبوكية هذا القرار الجديد إذ وصفوه ب”المجحف”
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5 تعليقات
بكل صراحة كل شي بالمغرب وباتمنة اقل بكتير من اروبا الشي الدي يطالب به مغاربة العالم هو الحصول على وتاءقهم بدون صعوبة وبدون رشوة وانصافهم من طرف القضاء ادا ضلمو لان منهم من تم الاستلاء على ممتلكاته بدون وجه حق ويترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين من بينهم مغاربة العالم في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
ليس ذلك فقط بل يجب منع إدخال كل مهملات الدول من أجل حماية بلدنا من اي مرض ممكن قد يصيب احدا ما دون ان يعلم وحتى تتوقف تجارة هذه المهملات داخل بلادنا ونحن لسنا في حاجة لكل هاته المهملات.
الدور ديال عمالنا بالخارج هو اصيفطوا الفلوس صافي ، حتى دخولهم للوطن تقدر اتقنن مع هاد الحكومة، واش فلوسهم حلال اباش ادخلو سلعة اعاونو بها روسهم وعائلاتهم حرام، معندهم ممثلين فالبرلمان معندهوم امتيازات أخرى. ازايدين سادين عليهم باش الأباطرة ديال الوطن اروجو سلعتهم، راه خاصهم أوسمة لأنهم مصدر للعملة الصعبة ملايير الدولارات كيضخوها فالاقتصاد الوطني سنويا مافيها باس إلى عفيتهم من الجمارك وسمحتوا ليهم ادخلوا شي حاجة قديمة ولا جديدة مع تحديد سقف للقيمة ديال السلعة اللي ممكن تدخل. الله أحسن العون ليهم مالقاوها من الحكرة ديال الغربة مالقاو الرحمة من الحكومة.
الحكومة تريد أن تفرض عليكم شراء ماتبيعه محلاتهم ومتاجرهم رغما عن المواطنين المغاربة.