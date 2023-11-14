الحوز.. صرف الدفعة الأولى من الدعم الخاص لإعادة بناء المنازل المنهارة

2023-11-14 / 21:52
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هبة بريس _ الرباط

تواصلت، اليوم الثلاثاء، عملية ‏صرف الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي ‏أو جزئي جراء الزلزال لفائدة الأسر المتضررة بجماعة أسني التابعة لإقليم الحوز على غرار عدد من المناطق الأخرى المتضررة.

وتتم عملية تقديم هذا الدعم عبر 4 دفعات، حيث يتم صرف 20.000 درهم ابتداء كمبلغ للدفعة الأولى لإعادة بناء هذه المنازل المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.

ويتطلب بعد الاستفادة من هذا الدعم، إيداع الأسر المتضررة ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، بحيث ستقدم لهم ‏مواكبة ‏تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.

وبالمناسبة، عبر العديد من المستفيدين المنحذرين من عدد من الدواوير التابعة لجماعة أسني، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية التي ما فتئ يوليها جلالته للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليمي الحوز وشيشاوة ومناطق أخرى بالمملكة.

كما أشادوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية للسهر على حسن سير هذه العملية.

يشار إلى أن الحكومة وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقدم مساعدة مالية مبا.شرة بقيمة ‏‏140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال ‏إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. ‏

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