بوونو ..الملك هو ضمانتنا الوحيدة في تعديلات مدونة الأسرة

هبة بريس _ الرباط

ربط عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بين مباراة المحاماة وملف التعليم مشددا أن هذه الملفات يسدوها ارتباك

وذكر بووانو في مداخلة باسم المجموعة، في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الثلاثاء 14 نونبر 2023، أن رئيس الحكومة الذي سمح بتمرير هذا النظام داخل المجلس الحكومي ووصولا إلى نشره بالجريدة الرسمية، أعاد الجلوس مع النقابات السابقة التي حاورها وزير التربية الوطنية، مشددا أن ما يقع كان يستدعي من الأخير تقديم استقالته حفظا لماء وجهه.

و أوضح بووانو أن الأسرة أكد عليها جلالة الملك في البناء الاجتماعي، كما أكد أنه لن يحل حراما ولن يحرم حلال في موضوع التعديلات المرتقبة، معتبرا أن جلالة الملك هو الضمانة الوحيدة بخصوص هذا الموضوع.

كما عبر المتحدث ذاته عن عدم ثقته أو اطمئنانه لما سيقوم به وزير العدل بخصوص الملف، خاصة وأن له سوابق في هذا الموضوع، والتي عبر عنها علانية.

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