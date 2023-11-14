أكادير : حملات إنتقائية لتحرير الملك العمومي

2023-11-14 / 22:05
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

دشنت السلطات المحلية بأكادير، حملة إنتقائية لتحرير الملك العمومي من ” الفراشة” على مستوى شوارع السوق النموذجي بحي سيدي يوسف.

ولم تكن هذه الحملة الوحيدة التي باشرتها السلطات بنفس المكان، بل سبقتها حملات أخرى ، وكل حين تتغافل السلطات يرجع الوضع على ما هو عليه، بسبب عدم وجود حلول لفائدة الباعة الجائلين ، الذي تكاثر عددهم في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت أكادير ، مدينة العربات والدواب .

غير بعيد عن حي سيدي يوسف، تنتشر العشرات من العربات المجرورة و ” الفراشة ” بعدد من الاحياء، حيث تمت إستباحة الملك العمومي حتى من بعض محلات الاكلات الخفيفة خصوصا بحي السلام كما هو مبين ب ” الصورة”، هناك كذلك حي الفرح وبورݣان والحي المحمدي، لازال الوضع مقلق بهذه الاحياء، حيث لا يكاد يتحرك المرء على ساقيه، دون الحديث عن السيارات والازدحام، بسبب محتلي الملك العمومي.

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تعليق واحد

  1. wahd hay dakhla maskine chafo lah, rue kacem amine khaled ibnou loualid, nass malkaw fin itmchaw odarna chikaya omatswak lina hta wahd ?????????? kat3arfouna hir bach nkhlso les impots chihaja khra walo fhad lblad

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