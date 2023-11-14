هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يجري مناقشات يومية لضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف في البيت الأبيض، عندما سأله الصحافيون عن رسالته لعائلات هؤلاء، “اصمدوا، إننا قادمون”.

وقال بايدن إنه يتحدث كل يوم مع الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين، لكنه لا يريد مشاركة التفاصيل.

وبدأت عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة مسيرة تستمر خمسة أيام اليوم الثلاثاء من تل أبيب إلى القدس لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم

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