شفشاون..شابة متزوجة تنهي حياتها شنقا بمنزل أسرتها

هبة بريس - مكتب طنجة

وضعت شابة ، حدا لحياتها شنقا ، أمس الاثنين، بحي “ظهار بنعياد” بمدينة شفشاون .

وقالت مصادر محلية، إن الهالكة البالغة من العمر 35 سنة، تزوجت حديثا حيث عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل لفته حول عنقها داخل منزل أسرتها الكائن بالحي المذكور ، في ظروف لازالت غامضة الى حدود الآن .

.

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الاموات بعد حلول المصالح الأمنية بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الانتحار.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0