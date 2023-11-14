شفشاون..شابة متزوجة تنهي حياتها شنقا بمنزل أسرتها

2023-11-14 / 20:08
3
هبة بريس - مكتب طنجة

وضعت شابة ، حدا لحياتها شنقا ، أمس الاثنين، بحي “ظهار بنعياد” بمدينة شفشاون .

وقالت مصادر محلية، إن الهالكة البالغة من العمر 35 سنة، تزوجت حديثا حيث عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل لفته حول عنقها داخل منزل أسرتها الكائن بالحي المذكور ، في ظروف لازالت غامضة الى حدود الآن .
.

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الاموات بعد حلول المصالح الأمنية بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الانتحار.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جرحى في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نواحي تزنيت

جرحى في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة…

2023-11-14 / 10:55
Photo of تزنيت ..مصرع شخص إثر انهيار عمارة وإصابة آخرين

تزنيت ..مصرع شخص إثر انهيار عمارة وإصابة آخرين

2023-11-13 / 19:25
Photo of المضيق.. انتحا.ر أب لـ4 أطفال شنقا

المضيق.. انتحا.ر أب لـ4 أطفال شنقا

2023-11-13 / 12:31
Photo of مراكش : العثور على جثة سبعيني ” فرنسي” داخل شقته

مراكش : العثور على جثة سبعيني ” فرنسي” داخل…

2023-11-12 / 13:38
Photo of اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق زجاج “

اعتقال أربعيني بتزنيت حاول تسميم سيدة ب ” مسحوق…

2023-11-10 / 13:57
Photo of حريق مهول بحديقة “الشلال” بتطوان

حريق مهول بحديقة “الشلال” بتطوان

2023-11-09 / 22:48
Photo of مراكش.. قا.تل الحارس الليلي يقدم نفسه للأمن

مراكش.. قا.تل الحارس الليلي يقدم نفسه للأمن

2023-11-09 / 12:49
Photo of عاجل..طعنة غادرة تزهق روح حارس ليلي بمراكش

عاجل..طعنة غادرة تزهق روح حارس ليلي بمراكش

2023-11-08 / 22:37
Photo of جريمة بشعة بالبيضاء.. بائع سمك يقت.ل حارس سوق بالحي المحمدي + “فيديو”

جريمة بشعة بالبيضاء.. بائع سمك يقت.ل حارس سوق بالحي…

2023-11-08 / 14:26
Photo of وفاة مستخدم في حريق مهول داخل فران شعبي بالبيضاء + “فيديو”

وفاة مستخدم في حريق مهول داخل فران شعبي بالبيضاء…

2023-11-08 / 10:00

‫3 تعليقات

  1. اللهم اغفر لها وتجاوز عنها. اللهم اوزق اهلها ااصبر والسلوان. اللهم قابلها بعفوك ومغفرتك ولا تقابلها بعدلك. اللهم ارحم والدينا واخواننا وجميع المسلمين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق