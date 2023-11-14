شفشاون..شابة متزوجة تنهي حياتها شنقا بمنزل أسرتها
هبة بريس - مكتب طنجة
وقالت مصادر محلية، إن الهالكة البالغة من العمر 35 سنة، تزوجت حديثا حيث عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل لفته حول عنقها داخل منزل أسرتها الكائن بالحي المذكور ، في ظروف لازالت غامضة الى حدود الآن .
وضعت شابة ، حدا لحياتها شنقا ، أمس الاثنين، بحي “ظهار بنعياد” بمدينة شفشاون .
وقالت مصادر محلية، إن الهالكة البالغة من العمر 35 سنة، تزوجت حديثا حيث عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل لفته حول عنقها داخل منزل أسرتها الكائن بالحي المذكور ، في ظروف لازالت غامضة الى حدود الآن .
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وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الاموات بعد حلول المصالح الأمنية بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الانتحار.
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3 تعليقات
اللهم اغفر لها وتجاوز عنها. اللهم اوزق اهلها ااصبر والسلوان. اللهم قابلها بعفوك ومغفرتك ولا تقابلها بعدلك. اللهم ارحم والدينا واخواننا وجميع المسلمين
توفيت رحمها الله والله إصبر والديها وخوتها وعائلتها .وإن لله وإن إليه راجعون.
الله يرحمها يارب