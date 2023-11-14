أخوماش: “تمنيت دائما اللعب للمنتخب المغربي والمدرب ساعدني كثيرا”

أخوماش: “تمنيت دائما اللعب للمنتخب المغربي والمدرب ساعدني كثيرا”

2023-11-14 / 19:18
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أبدى إلياس أخوماش، مهاجم فياريال الإسباني سعادته بالتواجد مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي، استعدادا للمشاركة في أولمبياد “باريس 2024”.

وقال أخوماش في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا، لقد تمنيت دائما اللعب للمنتخب المغربي”.

وأضاف: “المدرب رحب بي وساعدني في التأقلم مع الأجواء، ونحن نستعد في ظروف جيدة، ولدينا مجموعة جيدة ستقول كلمتها في الأولمبياد”.

تجدر الإشارة إلى أن الناخب الوطني عصام الشرعي وجه الدعوة لأول مرة للاعب إلياس أخوماش للمشاركة مع المنتخب الأولمبي، علما أن اللاعب المذكور تدرج ضمن الفئات السنية للمنتخب الإسباني.

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