وزير خارجية إسرائيل : غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة

هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليس مؤهلا لقيادة المنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه لم يفعل ما يكفي لإدانة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتمثل تصريحاته، التي أدلى بها في مؤتمر صحافي داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف، تكثيفا لانتقادات إسرائيل للمنظمة وتأتي في نفس الأسبوع الذي نعت فيه الأمم المتحدة مقتل أكثر من 100 من موظفيها منذ بدء الصراع في غزة.

وقال كوهين في المؤتمر الصحافي في جنيف حيث يجتمع مع قادة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى جانب أقارب الرهائن الإسرائيليين “إن غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة”.

وأضاف “أعتقد أن غوتيريش يجب أن يقول بوضوح وبصوت عال ’حرروا غزة من حماس’ على غرار (ما تقوله) كل الأمم الحرة. الجميع قال إن حماس أسوأ من تنظيم الدولة . لماذا لا يستطيع أن يقول ذلك؟”.

وفيما يتعلق بالمحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، قال كوهين إن الصليب الأحمر لم يلتق أيا منهم، “ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء”.

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