” فريق برلماني” يدعو لحل لجنة “الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”

هبة بريس _ الرباط

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لحلّ مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، وذلك ردا على العدوان الصهيوني على غزة.

وقال بووانو في مداخلة باسم المجموعة، في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الثلاثاء 14 نونبر 2023، إن على البرلمان أن يقوم بمبادرة تجاه القضية الفلسطينية التي تعرف نكبة جديدة، بالنظر لعدد الشهداء في غزة الذي تجاوز 11 ألف، 80 في المائة منهم أطفال ونساء، وبالنظر للتدمير الذي يقوم به الجيش الصهيوني، ولم يستثن فيه مباني سكنية ولا مدارس ولا مستشفيات ولا دور العبادة.

وأضاف بووانو في الجلسة ذاتها أن على البرلمان أن يفكر في مبادرات تضامنية مع غزة، سواء بجلسة عمومية أو مبادرات أخرى، أسوة بعدد من البرلمانات العربية، التي أوقت اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطردت سفراءه.

كما دعا رئيس المجموعة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى توضيح ما نُشر في الإعلام الصهيوني بخصوص رفض بعض الدول العربية، ومنها المغرب، تضمين مخرجات القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالسعودية لمواقف وقرارات قوية وصارمة تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

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