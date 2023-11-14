احتفاء بالذكرى الخامسة للبراق.. الـONCF يطرح 5 آلاف تذكرة بـ50 درهما

هبة بريس - الرباط

احتفالا بالذكرى الخامسة لانطلاق القطار فائق السرعة “البراق”،أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية أسعار احتفالية خاصة، من خلال تخصيص 5000 تذكرة بسعر 50 درهم فقط صالحة على جميع محاور البراق.

وحسب بلاغ للمكتب، فسيجري طرح هذه التذاكر للبيع في الفترة من 15 إلى 17 نونبر للسفر في الفترة من 17 إلى 21 نونبر.

ومن أجل الاستفادة من هذا العرض دعا المكتب الزبناء لحجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني: www.oncf-voyages.ma أو الاتصال بأقرب محطة.

وفي سياق متصل، كشف المكتب أن عدد المسافرين الذين استقلوا القطار فائق السرعة “البراق” بلغ قبل متم العام الجاري 5 ملايين مسافر.

وأوضح المكتب، أن قطار “البراق” أول قطار فائق السرعة مغربي وإفريقي يربط طنجة بالدار البيضاء، ينهي العام الحالي بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر مقابل 3 ملايين خلال العام 2019 (السنة المرجعية قبل جائحة كوفيد)، بمعدل 28 قطارا يوميا.

وشدد المصدر ذاته، أن تحقيق هذا الرقم ليس نتيجة الصدفة، بل نتيجة الجهود المبذولة على جميع المستويات.

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